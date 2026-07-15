Com Gabriel Cartolano, SBT aposta na nostalgia para comemorar 45 anos

A Sessão +SBT será apresentada por Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, de segunda a sexta-feira, às 21h30; e a aos sábados, às 20h45. O especial vai relembrar programas, atrações e momentos marcantes da história da emissora, que completa 45 anos no dia 19 de agosto. A estreia está marcada para o dia 3 de agosto. Entre os programas memoráveis, as interações de Silvio Santos com Maisa, as atrações lideradas por Gugu Liberato e as mais emblemáticas entrevistas no sofá da Hebe. É quase um “baú da felicidade” aberto aos telespectadores mais nostálgicos.

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