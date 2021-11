Com ‘Eternos’ e ‘Marighella’, cinemas vislumbram estabilidade

Novembro trouxe aos cinemas brasileiros produções esperadas, que, aos poucos, estão atraindo de volta o público. De acordo com dados da empresa Comscore, a arrecadação total do final de semana prolongado, entre 11 e 15 novembro, foi de 26 milhões de reais, pouco menos do que no começo do mês, que somou 26,76 milhões. Parte do valor deve-se graças a Eternos, da Marvel, que permanece na liderança do ranking com 17,6 milhões e um público de 937.000 pessoas. Dentre as produções brasileiras o destaque vai para Marighella, melhor estreia nacional na pandemia, que embolsou 1,5 milhão e levou às salas de cinema 75.100 pessoas neste período.

Ocupando o segundo lugar das produções mais vistas está a animação A Família Addams 2: Pé na Estrada, que abocanhou 2 milhões de reais. Logo em seguida, Venom: Tempo de Carnificina ocupa a terceira posição, com 1,9 milhão. O longa, que escancara a potência de filmes adaptados das histórias em quadrinhos da Marvel, mantém bons números de bilheteria desde sua estreia, em 7 de outubro. Vale lembrar que a produção estrelada por Tom Hardy tornou-se a melhor estreia da pandemia no Brasil, desbancando Velozes e Furiosos 9. Em quarto lugar está o já citado Marighella, que após adiamentos e imbróglios chegou aos cinemas nacionais no começo do mês de novembro. Duna, clássico de ficção científica adaptado por Denis Villeneuve, fecha o ranking das cinco produções mais assistidas no país no fim de semana prolongado, com 852.000 reais.