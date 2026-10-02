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Cultura

Com drones e robôs, festival de cultura digital estreia em SP neste fim de semana

Hacktudo reúne experiências com inteligência artificial, realidade mista, robótica, drones, games e instalações interativas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 18h30
Multidão de pessoas assistindo a uma competição de robôs em uma arena, com uma estrutura metálica em forma de cabeça humana ao fundo e iluminação colorida no palco. O céu está escuro, indicando o anoitecer.
Hacktudo – Festival de Cultura Digital desembarca pela primeira vez em São Paulo neste fim de semana (Divulgação/Divulgação)
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Após celebrar seus 10 anos no Rio de Janeiro, o Hacktudo – Festival de Cultura Digital desembarca pela primeira vez em São Paulo neste fim de semana, na Praça das Artes, com programação gratuita para todas as idades.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras, o evento reúne experiências com inteligência artificial, realidade mista, robótica, drones, games e instalações interativas.

Desde o seu surgimento, um dos objetivos é ampliar o acesso à cultura digital por meio da arte, da ciência, da criatividade e da experimentação.

O evento conta com direção geral e curadoria de Miguel Colker e se organiza em três grandes frentes: Hackathon, maratona dedicada ao desenvolvimento de soluções para desafios reais; HackConference, espaço de encontros e debates sobre temas contemporâneos; e o Festival, que concentra as atrações culturais, artísticas e educativas abertas a todas as idades.

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“O Hacktudo foi se reinventando junto com essa transformação, incorporando novas linguagens e novas discussões. Chegar a São Paulo é um passo importante para ampliar ainda mais esse diálogo e aproximar novos públicos das tecnologias que estão transformando a nossa sociedade”, afirma Colker.

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Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
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