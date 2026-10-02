Com drones e robôs, festival de cultura digital estreia em SP neste fim de semana

Após celebrar seus 10 anos no Rio de Janeiro, o Hacktudo – Festival de Cultura Digital desembarca pela primeira vez em São Paulo neste fim de semana, na Praça das Artes, com programação gratuita para todas as idades.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras, o evento reúne experiências com inteligência artificial, realidade mista, robótica, drones, games e instalações interativas.

Desde o seu surgimento, um dos objetivos é ampliar o acesso à cultura digital por meio da arte, da ciência, da criatividade e da experimentação.

O evento conta com direção geral e curadoria de Miguel Colker e se organiza em três grandes frentes: Hackathon, maratona dedicada ao desenvolvimento de soluções para desafios reais; HackConference, espaço de encontros e debates sobre temas contemporâneos; e o Festival, que concentra as atrações culturais, artísticas e educativas abertas a todas as idades.

Continua após a publicidade

“O Hacktudo foi se reinventando junto com essa transformação, incorporando novas linguagens e novas discussões. Chegar a São Paulo é um passo importante para ampliar ainda mais esse diálogo e aproximar novos públicos das tecnologias que estão transformando a nossa sociedade”, afirma Colker.