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Cultura

Com debate na Globo cancelado, quem deu mais audiência entre Lula e Flávio na internet

Presidente deu entrevista no podcast Flow, enquanto filho de Bolsonaro abriu live

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 09h17
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro -  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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O cancelamento do debate presidencial que seria realizado pela Globo na quinta-feira, 1º de outubro, às vésperas do primeiro turno das eleições, levou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) a transferirem a disputa pela atenção do público para a internet. Enquanto o presidente participou de uma entrevista ao vivo com Igor Coelho, no podcast Flow, o senador e filho de Jair Bolsonaro realizou uma transmissão própria nas redes sociais. O programa da emissora foi suspenso após uma sequência de decisões judiciais e a desistência de Flávio do embate. 

A entrevista de Lula no Flow alcançou pico de aproximadamente 1,7 milhão de espectadores simultâneos, segundo dados da transmissão, e manteve média de cerca de 1,5 milhão durante as quase duas horas de conversa no podcast. O resultado superou a marca registrada pelo próprio presidente em sua participação no podcast durante a eleição anterior: naquela ocasião, o pico havia sido de 1,087 milhão de espectadores, levando o petista a quebrar o próprio recorde. 

Flávio Bolsonaro também recorreu ao formato digital depois de abandonar o debate. Em sua live, o senador chegou a cerca de 900 000 espectadores simultâneos na reta final e pediu aos apoiadores que ajudassem a transmissão a alcançar a marca de 1 milhão de dispositivos conectados. O objetivo, porém, não foi atingido. Os números representam espectadores simultâneos, e não o total de pessoas que acompanharam cada transmissão ao longo da noite.

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A disputa pela audiência ocorreu justamente no horário em que os candidatos deveriam estar diante das câmeras da Globo. Lula já havia informado que não participaria do debate e decidiu manter a entrevista no Flow. Flávio, que inicialmente participaria do encontro, desistiu horas antes após o TSE proibir que a emissora deixasse um púlpito vazio destinado a Lula e que candidatos pudessem fazer perguntas para o ausente, além da determinação do ministro Gilmar Mendes da inclusão de Renan Santos no debate. A Globo acabou cancelando o programa. 

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Com o debate cancelado, a reta final do primeiro turno termina sem um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro. A eleição acontece no domingo, 4, quando os dois candidatos voltam a disputar a atenção dos eleitores — desta vez, nas urnas.

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