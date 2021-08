Com Covid-19, Silvio Santos recebe alta de hospital em SP

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, teve alta na noite desta sexta-feira 13 após ser internado com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo SBT.

Em nota, a emissora afirmou que Silvio Santos está bem e vai manter o isolamento em local não revelado. Pelas redes sociais, antes de ele deixar a unidade de saúde, a filha Patrícia Abravanel já havia relatado que o pai estava “clinicamente bem”.

“Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, disse Patrícia.

Silvio Santos voltou às gravações no estúdio do SBT em julho deste ano, após ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid.