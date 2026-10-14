Com baterista brasileiro, banda The Strokes anuncia apoio a Lula

The Strokes endossou a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma postagem no Instagram nesta quarta-feira, 14. A publicação mostra uma foto antiga do presidente em um palanque diante de uma multidão, estilizada com uma estrela vermelha e o nome de Lula. Um dos fundadores da banda americana é o baterista Fabrizio Moretti, nascido no Brasil e radicado nos Estados Unidos ainda na infância.

A banda vem ao Brasil ainda neste ano. Os Strokes serão atração principal do Primavera Sound, em São Paulo, no sábado, 5 de dezembro. A última passagem do grupo pelo país foi em 2022, no Lollapalooza, também na capital paulista.

A manifestação dos Strokes chega um dia depois da de outro astro internacional. O guitarrista Tom Morello, do Rage Against the Machine, divulgou um vídeo em apoio a Lula na noite de terça-feira, 13. “Brasil, o mundo está de olho. Esta não é apenas uma eleição, é uma batalha na linha de frente contra o fascismo e a oligarquia. Quando você vota no Lula, você está votando pela dignidade da classe trabalhadora e enviando uma mensagem aos tiranos de todas as partes de que as pessoas não serão governadas pelo medo”, afirmou Morello na postagem.

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