Com apoio do The Cure, novo disco de Olivia Rodrigo é pop de gente grande

Questionado pelo The New York Times sobre sua lista pessoal de melhores compositores vivos, o veterano David Byrne, do Talking Heads, listou colegas de geração como Lucinda Williams, Paul Simon e Stevie Wonder, e reservou espaço para um único nome da Geração Z, que ainda dá seus primeiros passos no mundo da música. Para ele, Olivia Rodrigo, com seus 23 anos de experiência e apenas 31 canções lançadas até então, já estava em pé de igualdade com os grandes. Precipitada ou não, a afirmação tem sido endossada por outras lendas, de Debbie Harry até Robert Smith, do The Cure, que foi além dos elogios e colaborou diretamente com a cantora em múltiplas ocasiões, incluindo nos bastidores de seu novo e melhor disco — You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, já disponível nas plataformas de streaming. Para compreender o encantamento e o aval dos figurões da indústria, basta escutá-lo: uma compilação de 13 canções pop sofisticadas, marcadas por referências à New Wave e ao rock alternativo da virada do século e engrandecidas pelas letras e desempenho vocal mais maduros que a garota prodígio já deu ao mundo.

É um dos destaques a parceria com Smith, What’s Wrong With Me, que dispensa clichês do cancioneiro da desilusão amorosa e narra o desgaste de um relacionamento sem presunção de superioridade, sobre percussão suave e o característico baixo de seis cordas que embala boa parte do repertório do The Cure. Os paralelos não param por aí. O instrumental cintilante da faixa (de título peculiar) U + Me = <3 bebe muito de clássicos da banda, assim como Maggots for Brains recorre ao apelo atemporal da guitarra acústica.

Como compositora, Olivia eleva as canções animadas com indícios sutis de que o amor jovial não é um puro mar de rosas, como descobriu após um término recente. A segunda metade do trabalho mergulha no ônus do risco romântico, tendo como auge a progressão do single The Cure. Diferente do passado, contudo, a jovem oferece pouco combustível para especulações de tabloides e a intensificação de laços bizarros entre fãs e sua vida pessoal. No lugar de simples indiretas e fatos recontados, ela exibe tato para contar histórias que funcionam dentro de si mesmas, assim como para deixar claro que o eu lírico é, sempre, uma persona — seja na mesquinhez divertida de My Way ou na ironia de Expectations, sátira da vida de solteira com uma linha de sintetizador irresistível e um coro masculino à la Devo. Acaba que a ênfase recai sobre a qualidade do som, feito raro entre os expoentes de sua geração. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas devem passar a concordar com David Byrne.

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