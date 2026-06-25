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Cultura

Com 100º gol da seleção narrado por Galvão, SBT bate recorde de audiência com Brasil x Escócia

Transmissão da emissora e N Sports alcança melhor desempenho em São Paulo desde 2023 e amplia vantagem sobre concorrentes

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 12h20 | Atualizado em 25 jun 2026, 12h35
Três homens sorridentes, de meia-idade e mais velhos, vestindo blazers azuis sobre camisas polo verdes, em um estádio de futebol. O homem à esquerda tem microfone de lapela.
Alexandre Pato, Galvão Bueno e Mauro Beting na transmissão da Copa pelo SBT e N Sports (Divulgação/SBT)
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O SBT alcançou um marco histórico de audiência com a transmissão de Brasil x Escócia pela Copa do Mundo 2026. Exibida na noite de terça-feira, a partida garantiu à emissora média de 13,69 pontos e 18,8% de share (participação do total de televisores sintonizados durante o jogo) na Grande São Paulo, consolidando o melhor desempenho do canal durante o torneio até agora e reforçando a força da competição na programação da rede.

O resultado representa um crescimento de 23% em comparação com a estreia da seleção brasileira na competição, exibida em 13 de junho. Narrado por Galvão Bueno, o confronto atingiu pico de 14,52 pontos e colocou o SBT em uma boa posição diante da concorrência. Segundo os dados consolidados, a transmissão registrou um volume de telespectadores 783% superior ao da Record, que amargou o terceiro lugar, no mesmo horário. O segundo gol de Vini Jr. na partida, aliás, representa o centésimo gol da seleção brasileira narrado por Galvão.

O desempenho também entrou para a história recente da emissora. Trata-se da maior audiência do SBT na Grande São Paulo desde outubro de 2023, quando a rede transmitiu a partida entre Fortaleza e Corinthians pela Copa Sul-Americana. O resultado reforça a estratégia do canal de investir em grandes eventos esportivos para ampliar sua presença no horário nobre.

A força da Copa do Mundo não ficou restrita aos 90 minutos de jogo. Os programas que cercam a transmissão também foram beneficiados pelo interesse do público. O Torcida SBT registrou sua melhor marca desde o início da cobertura, com média de 3,75 pontos, enquanto o Vem pro Jogo, exibido antes da partida, alcançou 6,02 pontos e chegou a pico de 7,47.

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A expectativa da emissora é manter o bom desempenho nos próximos dias. Nesta quinta-feira (25), o SBT transmite Japão x Suécia, partida considerada decisiva para os rumos da seleção brasileira na competição. Já na sexta-feira (26), será a vez de Uruguai x Espanha ocupar a faixa nobre da programação. Com o interesse crescente do público e números em trajetória ascendente, a Copa do Mundo segue como um dos principais ativos da grade da emissora neste período.

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