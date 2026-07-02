Colin Farrell relembra beijo em Maradona: ‘gênero não importa’

Em meio à Copa do Mundo, Colin Farrell relembrou quando beijou Maradona, em 2005. Na época, ele estava gravando Miami Vice, no Uruguai, mas, por conta de um problema de agenda, as gravações foram adiadas em uma semana. O ator decidiu ir para Buenos Aires, e lá, foi em uma festa onde encontrou Maradonna. “Quando você encontra seu ídolo, alguém que você idolatra como eu o idolatrava, o gênero não importa. Ele foi magnífico”, relembra o ator.

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