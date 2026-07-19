Coldplay faz figuração em show do intervalo na Copa em meio a crianças
Final acontece neste domingo, 19
Chris Martin, do Coldplay, se apresentou no show de intervalo na final da Copa Do Mundo neste domingo, 19. Porém, foi difícil achar o cantor durante a apresentação. Ele cantou uma música exclusiva para o torneio com o PS22 Chorus, grupo de coral infantil dos Estados Unidos. Em meio a todas as crianças, Martin sumiu e mal apareceu na transmissão. Alguém viu?
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