‘Clube dos 27’: o mito que reúne artistas que morreram aos 27 anos

A morte de Presley Gerber, filho da modelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, aos 27 anos, reacendeu uma das coincidências mais conhecidas da cultura pop: o chamado “Clube dos 27”. O modelo morreu no último domingo, 20, em uma clínica de reabilitação em Los Angeles, nos Estados Unidos. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.

O termo é usado para se referir a artistas que morreram aos 27 anos, sobretudo músicos que tiveram grande impacto na cultura popular. A ideia ganhou força no fim dos anos 1960 e início dos 1970, quando Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison morreram aos 27 anos em um intervalo de apenas dois anos. A sequência de mortes ajudou a transformar uma coincidência estatística em um mito.

Décadas depois, as mortes de Kurt Cobain, em 1994, e Amy Winehouse, em 2011, fizeram o assunto voltar ao centro da cultura pop. O conceito também foi ampliado para incluir artistas de outras áreas, como o pintor Jean-Michel Basquiat. Não existe, porém, um “clube” oficial nem evidência científica de que os 27 anos sejam uma idade especialmente perigosa para artistas. Um estudo publicado no British Medical Journal, que analisou 1.046 músicos que chegaram ao topo das paradas britânicas, não encontrou aumento específico do risco de morte nesta idade.

Quem integra o chamado Clube dos 27:

Robert Johnson. O lendário músico de blues morreu em 16 de agosto de 1938. A causa da morte nunca foi completamente esclarecida; relatos históricos apontam diferentes possibilidades, enquanto fontes posteriores associaram o caso à sífilis. Johnson foi incorporado posteriormente ao Clube dos 27, embora sua morte tenha ocorrido décadas antes de o conceito ganhar força.

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Brian Jones. Um dos fundadores dos Rolling Stones, Jones foi encontrado morto no fundo da piscina de sua casa, na Inglaterra, em 3 de julho de 1969. A morte foi registrada como afogamento acidental. O músico tinha histórico de consumo de drogas e álcool.

Jimi Hendrix. O guitarrista morreu em Londres, em 18 de setembro de 1970. A autópsia apontou asfixia após a ingestão de medicamentos, com a morte relacionada ao consumo de substâncias.

Janis Joplin. A cantora morreu em 4 de outubro de 1970, em um hotel de Los Angeles, durante o período de gravação de um novo álbum. A causa foi uma overdose de heroína, em um contexto de consumo de álcool.

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Jim Morrison. Vocalista do The Doors, Morrison morreu em Paris, em 3 de julho de 1971. A causa oficial registrada foi insuficiência cardíaca, embora as circunstâncias do caso tenham alimentado especulações ao longo dos anos.

Jean-Michel Basquiat. O artista plástico americano morreu em 12 de agosto de 1988, em Nova York. A causa foi uma overdose de heroína. Embora não fosse principalmente músico, Basquiat passou a ser associado ao Clube dos 27 pela idade e pela relevância cultural de sua obra.

Kurt Cobain. O vocalista e guitarrista do Nirvana foi encontrado morto em sua casa, em Seattle, em 5 de abril de 1994. A morte foi registrada como suicídio por ferimento de arma de fogo.

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Amy Winehouse. A cantora britânica foi encontrada morta em sua casa, em Londres, em 23 de julho de 2011. O laudo apontou intoxicação alcoólica após um período de abstinência.

Cole Brings Plenty. Conhecido pelo trabalho em 1923, série derivada de Yelowstone, o ator morreu em abril de 2024. Seu corpo foi encontrado em uma área arborizada próxima a uma rodovia, no Kansas, nos Estados Unidos, dias depois de ele ter sido dado como desaparecido. A polícia informou posteriormente que a causa da morte foi suicídio por ferimento de arma de fogo.

Presley Gerber. Filho de Cindy Crawford, o modelo morreu aos 27 anos em 20 de setembro de 2026, em uma clínica de reabilitação em Los Angeles. Ele havia falado publicamente sobre questões relacionadas à saúde mental e à dependência química. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

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