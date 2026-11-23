Um clipe exclusivo obtido por VEJA com a Netflix mostra os bastidores da cena mais impactante de Vicentina Pede Desculpas, filme brasileiro dirigido por Gabriel Martins e estrelado por Rejane Faria. A queda de um ônibus de verdade de um viaduto foi feita em uma única oportunidade de filmagem, com uma operação que mobilizou 150 profissionais e que exigiu meses de preparação e uma estrutura especial para ser realizada em Belo Horizonte. A sequência do acidente com o veículo dirigido pelo filho da protagonista, Vicentina (Rejane Faria), foi planejada para estabelecer o tom da narrativa e marcar a trajetória de luto e redenção da personagem, que inicia uma saga de pedidos de perdão aos familiares das vítimas da tragédia.

Confira o vídeo:

A gravação aconteceu em uma manhã de domingo, com o fechamento de trechos da Avenida do Contorno e do Viaduto Dona Helena Greco, duas importantes vias da capital mineira. A produção contou ainda com a colaboração da BH Film Commission, da BHTrans e de diferentes secretarias da prefeitura. A preocupação não era apenas viabilizar o efeito visual, mas garantir a segurança da operação e evitar danos à infraestrutura urbana. Sob a avenida passa o rio Arrudas, o que exigiu estudos de engenharia para determinar o ponto exato em que o veículo poderia ser lançado.

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A dimensão da operação ajuda a explicar a complexidade da sequência. A equipe utilizou um único ônibus, dois guindastes de 220 toneladas e um caminhão-guincho, responsável por posicionar a carcaça do veículo de cabeça para baixo antes da filmagem. Foram nove bloqueios de ruas e avenidas, 24 guardas municipais e dez profissionais dedicados exclusivamente à manobra técnica. Ao todo, a operação durou 13 horas.

Na fotografia, o desafio também envolveu uma decisão estética: registrar a queda em um único plano, sem recorrer a diferentes câmeras e ângulos. O diretor de fotografia Leonardo Feliciano, colaborador frequente da produtora Filmes de Plástico, explica que a segunda câmera foi posicionada ao lado da principal, apenas para funcionar como segurança. A intenção era preservar a força visual do acontecimento em um enquadramento previamente definido por Martins.

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A VEJA, o produtor Thiago Macêdo Correia afirmou que a sequência representou um marco para a equipe. Além da dificuldade técnica, havia a responsabilidade de garantir que ninguém se machucasse e que a cidade não sofresse danos. A preparação envolveu semanas de estudos, cálculos de segurança e testes, com a participação de profissionais especializados em efeitos práticos. Como havia apenas um ônibus disponível para a queda, não existia margem para uma segunda tentativa.

“Houve uma preocupação imensa com o impacto de um efeito prático, o modo como Gabriel decidiu filmar, mas para mim o maior ponto de dificuldade foi garantir a segurança absoluta de que ninguém se machucaria e que não causaríamos danos à cidade de Belo Horizonte”, explicou Correia.

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A escolha de filmar o acidente logo no início da produção também teve importância narrativa. A sequência funcionaria como uma espécie de divisor de águas para o restante das filmagens. Gabriel contou que a queda provocou uma reação intensa entre os integrantes da equipe. “Quando o ônibus caiu de fato teve uma sensação de impacto muito grande. Ao mesmo tempo que tinha uma euforia por ter realizado e ter dado certo, tinha um silêncio até eu dar o ‘corta’. A gente tinha filmado a cena do ônibus no dia anterior, com os personagens que estavam naquele ônibus que iria cair. Muita gente chorou ali naquele dia de emoção e essa sensação ficou no filme. O filme teve uma renovação a partir dali”, contou o cineasta à reportagem.