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Cultura

Clipe de Oliver Tree chama atenção por paralelo à morte do cantor

Artista americano morreu no Rio de Janeiro neste domingo, 14, quando o helicóptero em que estava colidiu com outra aeronave

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 10h55
Homem com peruca tigela, óculos de sol vermelhos e bigode, vestindo jaqueta roxa e rosa, tocando um keytar preto e branco com um sorriso no rosto, em um palco com luzes e fundo desfocado
O cantor Oliver Tree (Srdjan Stevanovic/Getty Images)
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A morte do cantor americano Oliver Tree chocou o mundo neste domingo, 14, quando o helicóptero em que o artista estava colidiu com outra aeronave do mesmo tipo. Ao todo, seis pessoas perderam suas vidas no acidente, que aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Desde então, fãs e novos ouvintes têm revisitado o trabalho de Tree, o que levou o videoclipe da faixa Flowers a viralizar três meses após o lançamento. Mais do que a canção em si, o motivo para a atenção é um paralelo com a vida real apontado pelo público: em torno da marca dos 2 minutos de vídeo, o cantor é visto no topo de uma escada, entre dois helicópteros.

Homem de camisa branca e gravata escura em pé no topo de uma escada azul, olhando através de binóculos. Dois helicópteros militares verdes estão estacionados na grama, com árvores altas e céu nublado ao fundo
Cena do clipe de ‘Flowers’, de Oliver Tree (YouTube/Reprodução)

O momento tem sido compartilhado nas redes sociais por pessoas que o encaram como “premonição” da morte de Oliver Tree. A breve cena faz parte de um clipe situado em um aeroporto. O cantor está vestido como comissário de bordo e realiza diversas tarefas enquanto dança dentro de aviões comerciais e nos arredores da pista de decolagem. O refrão diz: “Coloque flores na minha lápide, porque te odiarei até morrer”.

A faixa faz parte do último disco de Tree, Love You Madly Hate You Badly, lançado em 24 de abril. O cantor realizou seu primeiro e único show no Brasil uma semana antes da morte, no dia 6 de junho, em São Paulo. Ele tinha 32 anos.

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