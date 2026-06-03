Conhecido como um dos maiores nomes da história do cinema, Clint Eastwood, 96, está oficialmente aposentado. A informação foi divulgada por seu filho, Kyle Eastwood, em entrevista à Franceinfo. “Tenho muitas ótimas lembranças de trabalhar com ele. Ele está aposentado agora. Tive a sorte de poder trabalhar com ele em tantos filmes. Foi uma experiência maravilhosa para mim”, afirmou o herdeiro.

Com uma carreira de 72 anos, Clint se tornou símbolo de virilidade e magnetismo em diversos faroestes clássicos, como Por um Punhado de Dólares (1964) e Três Homens em Conflito (1966). Após se tornar um ícone em frente das câmeras, ele não tardou para trocar de lado e dirigiu seu primeiro longa em 1971, o suspense Perversa Paixão (1971).

Dentro das últimas cinco décadas, ele dirigiu outros 44 longas, sendo o mais recente Jurado N° 2 (2024), disponível no HBO Max. O projeto é protagonizado por Nicholas Hoult e acompanha o julgamento de um assassinato que pode ter sido provocado por um dos membros da bancada.

Ao longo da trajetória, Clint Eastwood foi indicado 11 vezes ao Oscar e venceu quatro estatuetas: duas delas pelo longa Os Imperdoáveis (1992) e duas por Menina de Ouro (2004).

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