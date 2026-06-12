Climão em família: mãe abandona show de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo, 23, lançou seu novo álbum de estúdio nesta sexta-feira, 12. Inspirada na tradição do new wave e do pós-punk britânico, ela transforma o romance e suas desilusões em canções no You seem pretty sad for a girl so in love. A relação da cantora com o rock começou ainda na infância. Seus pais sempre foram fãs do gênero. Em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live, ela contou que a mãe preferiu assistir ao show do Korn, banda pioneira do nu metal (também chamado de new metal), em vez de vê-la se apresentar durante uma edição recente do Lollapalooza.

“Minha mãe gosta de tantas bandas de metal malucas que você nunca adivinharia apenas olhando para ela. Fui headliner do Lollapalooza no ano passado, o que foi incrível e um grande sonho meu. Mas eles costumam colocar os headliners para tocar ao mesmo tempo. Então, naquele dia específico, eu e o Korn estávamos tocando no mesmo horário, em palcos completamente opostos. Todo mundo pensava: ‘Ah, perfeito. Os fãs da Olivia vão ver a Olivia, os fãs do Korn vão ver o Korn. Não tem erro’. Mas houve uma exceção, e foi a minha mãe! Ela largou o meu show para ir ver o Korn”, revelou.

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