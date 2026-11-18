Com nove décadas de história, o Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro é uma das companhias de balê mais antigas e célebres do Brasil. Lar de nomes de destaque como Cecília Kerche, Mercedes Baptista e Ana Botafogo (que ocupa a posição de primeira-bailarina até os dias de hoje), a companhia ocupa um papel de referência dentro do cenário sul-americano. No entanto, não é de hoje que o Ballet sofre com a escassez de investimentos e a falta de profissionais — e, ao que tudo indica, 2027 pode ser um daqueles difíceis anos da história recente para os artistas.

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Isso porque tem se criado um clima de incerteza em torno da manutenção de boa parte do corpo de talentos que integra o Ballet, sintoma de uma crise maior que atinge o Theatro como um todo. Grande parte dos atuais bailarinos tem contrato até o final de 2026, e não há previsão de renovação. Ao longo do ano, muitos esperaram o lançamento de um edital de concurso que preencheria as vagas disponíveis. Mas ele nunca foi lançado, fazendo com que muitos passem a buscar alternativas bem longe do monumento que orna imponente a Praça da Cinelândia, no Centro da cidade.

“É muita desvalorização”, resume um dos integrantes do Ballet, que preferiu não se identificar para evitar represálias, durante conversa com a coluna GENTE. “Em janeiro, todos os bailarinos estarão praticamente sem emprego, sem saber se vamos ser contratados como MEI, se vai ter concurso ou se teremos algum processo seletivo para contratação anual”, desabafa.

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Novo governo

A incerteza se soma ao novo governo estadual, de Douglas Ruas (PL), que toma posse em janeiro e ainda não veio a público detalhar suas propostas para o maquinário cultural do Estado. Hélio Bejani, diretor do Ballet, demonstra a imprevisibilidade que toma conta daquelas palcos. “Mudanças não atingem apenas o Ballet, e sim o Theatro como um todo… No momento estamos trabalhando para apresentar O Quebra Nozes e encerrarmos a temporada de 2026″, disse.

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De acordo com uma das pessoas ouvidas, muitos dos profissionais optaram por rumar a outros lugares, em busca de uma oportunidade que, ao que tudo indica, não deve ter na cidade. “Eu mesmo estou indo para a Alemanha trabalhar em uma turnê, e vou tentar fazer algumas audições por lá. Caso consiga um trabalho, não devo voltar, já que ninguém sabe como vai ser o futuro por aqui”, diz outro integrante.

Vinculado ao governo estadual, o Theatro Municipal prevê a ocupação de mil cargos em toda a sua estrutura, formada por servidores concursados. No entanto, a última seleção pública ocorreu em 2013, e apenas 217 vagas estão de fato preenchidas por candidatos aprovados em concursos. O restante da estrutura é viabilizado por meio de contratações emergenciais e pontuais, grande parte destas sendo via da parceria com entidades privadas – como a Petrobras, atual patrocinadora master da programação atual.

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“Nessa situação, somos 27 bailarinos com um contrato anual e outros 27 com contrato trimestral, que não sabem qual será a situação deles no ano que vem. Mais de 50 bailarinos que não sabem como vai ser a vida em 2027”, lamenta um outro profissional ouvido pela coluna GENTE. A última medida adotada referente aos contatos dos bailarinos foi feita pela Assembleia Legislativa do Rio em junho de 2025, quando prorrogou os contratos emergenciais da pandemia até dezembro deste ano.

Possibilidade de concurso

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A coluna entrou em contato com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, responsável por gerir o Theatro Municipal, buscando entender quais são os planos para o ano que vem. Em nota, a pasta afirmou que o concurso previsto para preencher 110 vagas no local segue em tramitação administrativa e que as próximas etapas serão divulgadas em breve – sem detalhes prazos certos.

No que diz respeito aos bailarinos contratados temporariamente, a Secec afirma que os vínculos não poderão ser prorrogados, já que o prazo máximo previsto em lei foi atingido. “Ressaltamos, porém, que a programação artística e a temporada do Theatro seguem normalmente, sem prejuízos ao público ou aos patrocinadores”, afirma a secretaria.

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