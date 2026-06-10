Cleo Pires entrega assédios que sofreu por trabalho na TV Globo

Cleo Pires revelou que recebia muitas abordagens desrespeitosas em sua estreia na novela América, da TV Globo, em 2005. “Eu não gostava de ser assediada. Não gostava quando algum homem falava uma idiotice para mim no meio da rua, então era bem grossa”, disse durante papo em um podcast.

Na época com 23 anos, a atriz reclamou que era taxada de “escrota” pela forma como se posicionava sobre o assunto. “Eu estava apenas reagindo a um assédio. Não é porque sou famosa que tenho que aceitar ser assediada. Nunca gostei dessas coisas. Eu sempre olhava e falava: ‘Oi, tudo bem?’. A pessoa falava um negócio e eu falava: ‘Pois não? O que você falou? Não entendi’. Por que você tem que ficar calada para isso? O erro é seu de reagir? Eu tratava os idiotas como idiotas”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)