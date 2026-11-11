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Cultura

Cláudia Souto comenta corte de cena de sexo gay em ‘Quem Ama Cuida’

Autora reagiu a críticas feitas pela condução da primeira noite de Mau Mau e Felipe

Por Flávio Monteiro 11 nov 2026, 19h41
Mulher de meia-idade, cabelos castanhos soltos, sorri levemente para a câmera. Veste jaqueta preta de couro sobre blusa estampada floral, usando brincos prateados. Fundo roxo com letras douradas desfocadas.
Claudia Souto (Reprodução/TV Globo)
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Cláudia Souto comenta corte de cena de sexo gay em ‘Quem Ama Cuida’ Priorize VEJA no Google

Não foi só o público que ficou insatisfeito com o corte na cena da primeira noite de amor de Mau Mau e Felipe em Quem Ama Cuida. Claudia Souto, que assina o roteiro da produção ao lado de Walcyr Carrasco, concordou com as críticas feitas por um telespectador sobre a decisão da TV Globo sobre o momento íntimo do casal, que era muito aguardado.

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“Triste ver que o seu texto tão bem escrito foi manchado por uma emissora que prefere agradar conservadores que sequer assistem à novela do que representar uma comunidade tão apagada de representatividade na TV brasileira. Parabéns pela indicação, Cláudia Souto. Mas para nós, LGBTQIA+, o dia não está nada bem”, afirmou um telespectador.

O lamento não ficou sem resposta, com Claudia afirmando: “Para mim também não”. Embora curta, a declaração da autora chamou a atenção, já que soma sua voz as reclamações sobre a condução do relacionamento no folhetim.

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