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Cultura

Claudia Raia detalha por que foi presa na Argentina; entenda

Atriz lembrou de episódio na adolescência

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 10h17 | Atualizado em 15 out 2026, 10h18
Claudia Raia
Claudia Raia (Instagram @claudiaraia/Reprodução)
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Claudia Raia contou que foi presa na Argentina quando tinha apenas 15 anos, durante a Guerra das Malvinas. Segundo a atriz, ela estava em um restaurante com 19 amigos gays quando policiais chegaram ao local e levaram o grupo para uma delegacia.

Na época, a artista estava no país para se apresentar no espetáculo Sexcitante, ao lado da vedete argentina Susana Giménez. Claudia lembra que autoridades perseguiam homens gays, que eram abordados e agredidos nas ruas. “Fui presa já na Argentina. Teve um momento, na Guerra das Malvinas, que os gays eram proibidos de existir. Quem eles achavam que era gay, levavam e batiam”, relatou em participação no programa Ambulatório da M.O.D.A., apresentado por Gabb.

A atriz contou que um dos amigos tentou evitar que ela fosse identificada como brasileira, mas sua imagem estava exposta em um cartaz do espetáculo em um teatro próximo. Ela acabou sendo levada à delegacia, mas foi liberada no mesmo dia. Os amigos, segundo seu relato, permaneceram detidos.

Raia afirmou ainda que sua mãe, Odette Motta Raia, precisou buscá-la na delegacia. Apesar de ter sido liberada, a atriz diz que o episódio deixou um registro que ainda aparece quando ela entra na Argentina. “Eu sou fichadíssima”, brincou. Ela também ressaltou que não poderia ter sido presa daquela forma por ser menor de idade: “Tinha 15 anos. Graças a Deus que minha mãe estava no apartamento e eu consegui fazer ela sair de lá e me pegar na delegacia”.

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