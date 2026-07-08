Claudia Leitte sai em defesa de Neymar após humilhante participação na Copa

Após a triste eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Claudia Leitte fez um vídeo em seu perfil no Instagram em homenagem a Neymar, reunindo momentos marcantes da carreira do atacante e defendendo seu legado no futebol.

“O choro de ontem não foi só seu, Neymar. Foi meu, das crianças e de todo o Brasil”, escreveu a cantora, nesta terça-feira, 7, reforçando o empenho do amigo. “A sua taça é a de quem acorda todo dia e luta contra todas as forças que tentam te paralisar, de quem cai e levanta, de quem se recupera de inúmeras lesões”.

Claudia encerrou o texto com uma declaração direta ao jogador. “Você é o menino boleiro sem chuteiras que sonhava em ser jogador. E esse sonho se realizou. Porque você acreditou até o fim!”.

A seleção caiu nas oitavas de final para a Noruega por 2 a 1, encerrando a pior campanha do país num Mundial desde 1990 — seis edições consecutivas sem título. Um timing perfeito, só que não. A enxurrada de críticas foi imediata.

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