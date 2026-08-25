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Cultura

Claudia Alexandre lança livro infantil sobre Tia Ciata na Bienal do Livro de SP

Vencedora do Prêmio Jabuti Acadêmico propõe revisão crítica da memória visual da matriarca do samba em narrativa voltada para crianças

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 18h30 | Atualizado em 26 ago 2026, 13h17
Mulher negra de cabelo crespo e curto, sorrindo, segurando um troféu dourado em forma de estatueta, vestindo um vestido branco com detalhes dourados, em um evento noturno com público ao fundo
A jornalista Claudia Alexandre (.//Divulgação)
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Claudia Alexandre lança livro infantil sobre Tia Ciata na Bienal do Livro de SP Priorizar nos meus resultados Google

A jornalista e pesquisadora Claudia Alexandre lança, na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, sua mais recente obra infantil, intitulada Tia Ciata e o Mistério da Foto. A partir de elementos lúdicos, o livro propõe uma revisão crítica da memória visual e cultural da matriarca do samba.

O texto transforma investigação acadêmica em uma narrativa acessível, com o objetivo de questionar a autenticidade de registros fotográficos tradicionalmente atribuídos a essa figura chave para o nascimento do gênero musical no Brasil. Foi no terreiro de Tia Ciata que Pelo Telefone faixa considerada o primeiro samba gravado na história do país – foi composta com a participação direta dela.

Vencedora do Prêmio Jabuti Acadêmico em 2024 com a obra Exu-Mulher e o Matriarcado Nagô, Claudia Alexandre busca com o novo livro preencher lacunas históricas e reafirmar o protagonismo feminino negro na fundação da identidade cultural brasileira.

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O lançamento ocorre no dia 12 de setembro, às 19h30, na Bienal do Livro de São Paulo. Na ocasião, Claudia Alexandre participará de uma roda de conversa no espaço Salão de Ideias.

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Capa do livro Tia Ciata e o mistério da foto. Uma menina negra sorridente, com tiara de carnaval, apoia o rosto nas mãos. Ao fundo, silhuetas de pessoas em festa, com confetes e serpentinas, e uma figura com turbante e ponto de interrogação na cabeça. No topo, o nome da autora Claudia Alexandre e o título. Na parte inferior, o nome da ilustradora Amora Moreira e o logo da Cortez Editora
Capa Tia Ciata e o mistério da foto (.//Divulgação)
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