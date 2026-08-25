Claudia Alexandre lança livro infantil sobre Tia Ciata na Bienal do Livro de SP

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A jornalista e pesquisadora Claudia Alexandre lança seu novo livro infantil, “Tia Ciata e o Mistério da Foto”, na 28ª Bienal do Livro de São Paulo. A obra propõe uma revisão crítica da memória visual e cultural da matriarca do samba, questionando a autenticidade de registros fotográficos e ressaltando o protagonismo feminino negro na cultura brasileira.

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A jornalista e pesquisadora Claudia Alexandre lança, na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, sua mais recente obra infantil, intitulada Tia Ciata e o Mistério da Foto. A partir de elementos lúdicos, o livro propõe uma revisão crítica da memória visual e cultural da matriarca do samba.

O texto transforma investigação acadêmica em uma narrativa acessível, com o objetivo de questionar a autenticidade de registros fotográficos tradicionalmente atribuídos a essa figura chave para o nascimento do gênero musical no Brasil. Foi no terreiro de Tia Ciata que Pelo Telefone – faixa considerada o primeiro samba gravado na história do país – foi composta com a participação direta dela.

Vencedora do Prêmio Jabuti Acadêmico em 2024 com a obra Exu-Mulher e o Matriarcado Nagô, Claudia Alexandre busca com o novo livro preencher lacunas históricas e reafirmar o protagonismo feminino negro na fundação da identidade cultural brasileira.

O lançamento ocorre no dia 12 de setembro, às 19h30, na Bienal do Livro de São Paulo. Na ocasião, Claudia Alexandre participará de uma roda de conversa no espaço Salão de Ideias.

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