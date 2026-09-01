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Cultura

Claude Troisgros anuncia divórcio após quase 20 anos de casamento

Chef teve quatro filhos junto da psicóloga Clarisse Sette, com quem trocou alianças em 2009

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 09h55 | Atualizado em 1 set 2026, 09h58
Um homem e uma mulher sorrindo, abraçados, em frente a uma parede de pedras rústicas. Ele usa casaco preto e cachecol azul, ela veste casaco marrom e blusa preta, com cabelos longos e ondulados
O chef Claude Troisgros (Instagram/Reprodução)
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Claude Troisgros anuncia divórcio após quase 20 anos de casamento Priorizar nos meus resultados Google

O chef Claude Troisgros, 70, e a psicóloga Clarisse Sette, 53, anunciaram via Instagram que estão se divorciando após 20 anos de matrimônio. A publicação conjunta tem tom amigável, celebra as conquistas do casal e questiona: “São 20 anos, 4 filhos, 4 netos, foram 4 cachorros. Como dizer que não deu certo? São dezenas de amigos, milhares de dias e horas, centenas de lugares. Dentro e fora. Como dizer que não deu certo”?

Segundo o comunicado, Troisgrois e Clarisse permanecerão “melhores amigos” para sempre, ainda que “em outro formato”. Dirigindo-se a fãs e entes queridos, a postagem ainda pede certa discrição: “Sabemos do carinho de vocês mas, infelizmente, não vamos dar conta de responder a todos, por isso fecharemos os comentários. Aos poucos vamos chegando… mas não se preocupem conosco: tá tudo bem”.

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