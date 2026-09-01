Claude Troisgros anuncia divórcio após quase 20 anos de casamento

O chef Claude Troisgros, 70, e a psicóloga Clarisse Sette, 53, anunciaram via Instagram que estão se divorciando após 20 anos de matrimônio. A publicação conjunta tem tom amigável, celebra as conquistas do casal e questiona: “São 20 anos, 4 filhos, 4 netos, foram 4 cachorros. Como dizer que não deu certo? São dezenas de amigos, milhares de dias e horas, centenas de lugares. Dentro e fora. Como dizer que não deu certo”?

Segundo o comunicado, Troisgrois e Clarisse permanecerão “melhores amigos” para sempre, ainda que “em outro formato”. Dirigindo-se a fãs e entes queridos, a postagem ainda pede certa discrição: “Sabemos do carinho de vocês mas, infelizmente, não vamos dar conta de responder a todos, por isso fecharemos os comentários. Aos poucos vamos chegando… mas não se preocupem conosco: tá tudo bem”.

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