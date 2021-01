Cinemas de SP funcionarão em horário especial na fase vermelha

Um dos setores mais afetados pela pandemia, os cinemas permanecerão abertos durante a fase vermelha na cidade de São Paulo, que começa nesta segunda-feira, 25. As salas vão funcionar apenas durante dias de semana, até as 20h, fechando as portas aos fins de semana e feriados. Nesta segunda, feriado na capital paulista, excepcionalmente, os cinemas receberam aval do governo estadual para funcionar, já na nova faixa de horário.

A rede Cinemark, por exemplo, tem sessões das 12h às 20h. Enquanto o cinema de rua Petra Belas Artes funcionará entre 13h e 20h. Um esquema parecido está sendo seguido por museus e instituições culturais, que, até o dia 7 de fevereiro, funcionarão apenas durante dias de semana, com horários restritos.

Com a pandemia, os cinemas foram os primeiros a fechar, em março, e a última atividade comercial a retomar as atividades, em outubro do ano passado. O retorno se deu após muita pressão do setor sobre os governos estaduais, juntamente com o compromisso de aplicar diversos protocolos de segurança, como redução do número de pessoas na sala, obrigatoriedade do uso de máscara e lugares marcados com distanciamento social.