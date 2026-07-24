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Cultura

Cinema por R$ 10: UCI faz maratona com os melhores filmes nacionais do ano

Nos dias 27 e 28 de julho, o evento UCI Day Cinema Brasileiro reúne produções que disputam o Prêmio Grande Otelo 2026, incluindo O Agente Secreto e Manas

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 14h15 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h13
SUCESSO - O longa de Kleber Mendonça Filho: filme mais premiado em Cannes e representante do Brasil no Oscar
SUCESSO - O longa de Kleber Mendonça Filho: filme mais premiado em Cannes e representante do Brasil no Oscar (Neon/.)
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A reta final para o Prêmio Grande Otelo 2026 ganhará uma prévia nas salas de cinema. Nos dias 27 e 28 de julho, a rede UCI Cinemas promove mais uma edição do UCI Day Cinema Brasileiro, iniciativa que reúne oito longas-metragens finalistas da principal premiação do audiovisual nacional. Durante os dois dias, todas as sessões participantes terão ingressos vendidos por R$ 10, independentemente da categoria do cliente.

A programação contempla produções que marcaram o cinema brasileiro no último ano, entre elas O Agente Secreto, Manas, O Último Azul, Os Enforcados, (Des)controle, Sexa, Uma Mulher Sem Filtro e C.I.C. – Central de Inteligência Cearense. A pré-venda dos ingressos começou em 20 de julho, permitindo que o público organize uma verdadeira maratona antes da cerimônia da Academia Brasileira de Cinema, marcada para 4 de agosto.

O destaque da seleção é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, líder absoluto das indicações ao Grande Otelo, com 18 nomeações. O longa, estrelado por Wagner Moura, também ganhou projeção internacional ao disputar quatro categorias no Oscar 2026, incluindo a de melhor filme. Outro forte concorrente é Manas, dirigido por Marianna Brennand, que recebeu 11 indicações ao retratar a realidade de uma adolescente da Ilha de Marajó confrontando um ciclo de violência que atravessa sua comunidade.

Também integram a programação O Último Azul, de Gabriel Mascaro, ficção distópica ambientada na Amazônia que soma 12 indicações; Os Enforcados, de Fernando Coimbra, estrelado por Leandra Leal e Irandhir Santos; e (Des)controle, drama dirigido por Rosane Svartman e Carol Minêm, que rende a Carolina Dieckmann uma indicação como melhor atriz.

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Além dos dramas, a mostra reserva espaço para a comédia. Sexa marca a estreia de Gloria Pires na direção de longa-metragem, enquanto Uma Mulher Sem Filtro, protagonizado por Fabíula Nascimento, aposta no humor para abordar as pressões da vida profissional e pessoal. Já C.I.C. – Central de Inteligência Cearense, dirigido por Halder Gomes, leva às telas uma aventura de espionagem protagonizada por Edmilson Filho.

A cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2026, que celebra os 25 anos da premiação organizada pela Academia Brasileira de Cinema, acontece em 4 de agosto e será transmitida ao vivo pelo canal da entidade no YouTube e pelo Canal Brasil. A expectativa é que a maratona da UCI impulsione ainda mais o interesse do público pelas produções nacionais antes da definição dos vencedores.

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