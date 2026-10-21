Cinema histórico do Rio de Janeiro terá exibição de curtas premiados

A produtora e distribuidora audiovisual Jones Pictures realizará no dia 6 de novembro, uma sexta-feira, a exibição de um conjunto de curtas-metragens com passagens e prêmios em festivais.

O evento ocorrerá no Cine Íris, que fica no Centro do Rio de Janeiro. O cinema, inaugurado em 1909, é o mais antigo do país ainda em funcionamento.

Serão exibidas 22 produções, incluindo os premiados “Bochinho”, “Florêncio Guerra e Seu Cavalo”, “Favela Amarela”, “Tente Sua Sorte”, “Sombras do Desejo”, “Rapsódia e Azul” e “We, Brothers”.

Os filmes foram divididos em blocos de quatro sessões, e o ingresso para cada uma custa 15 reais.

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Também ocorrerá um debate, com a participação do presidente da RioFilme, Leonardo Edde; da presidente da Academia Brasileira de Cinema, Renata Magalhães; da presidente do Conselho Empresarial da Indústria Criativa, Glaucia Camargos; e do cineasta Cavi Borges.

O secretário municipal de Cultura do Rio, Lucas Padilha, foi convidado e ainda irá confirmar presença.

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A programação completa e os ingressos podem ser conferidos no site da produtora.