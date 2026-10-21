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Cultura

Cinema histórico do Rio de Janeiro terá exibição de curtas premiados

Evento terá exibição de produções com passagem por festivais

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 18h30
Vista aérea de um hall de prédio antigo com escadarias e corrimãos de ferro forjado. O piso tem ladrilhos decorados com estrelas. No andar superior, janelas abertas revelam uma rua de paralelepípedos.
Cine Íris, no Rio de Janeiro (./Divulgação)
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A produtora e distribuidora audiovisual Jones Pictures realizará no dia 6 de novembro, uma sexta-feira, a exibição de um conjunto de curtas-metragens com passagens e prêmios em festivais.

O evento ocorrerá no Cine Íris, que fica no Centro do Rio de Janeiro. O cinema, inaugurado em 1909, é o mais antigo do país ainda em funcionamento.

Serão exibidas 22 produções, incluindo os premiados “Bochinho”, “Florêncio Guerra e Seu Cavalo”, “Favela Amarela”, “Tente Sua Sorte”, “Sombras do Desejo”, “Rapsódia e Azul” e “We, Brothers”.

Os filmes foram divididos em blocos de quatro sessões, e o ingresso para cada uma custa 15 reais.

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Também ocorrerá um debate, com a participação do presidente da RioFilme, Leonardo Edde; da presidente da Academia Brasileira de Cinema, Renata Magalhães; da presidente do Conselho Empresarial da Indústria Criativa, Glaucia Camargos; e do cineasta Cavi Borges.

O secretário municipal de Cultura do Rio, Lucas Padilha, foi convidado e ainda irá confirmar presença.

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A programação completa e os ingressos podem ser conferidos no site da produtora.

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