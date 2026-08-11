Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Cultura

Cinegrafista se manifesta após agressão em debate da Band

Gustavo Clemente disse que episódio não começou como foi informado

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 10h32 | Atualizado em 11 ago 2026, 10h55
Homem de barba e jaqueta azul e vermelha, de perfil, conversa com mulher de cabelo comprido e blusa roxa, enquanto outro homem de óculos e terno azul segura um equipamento de vídeo, em evento noturno
Cinegrafista é expulso de debate na Band após agredir jornalista (Band/Reprodução)
Continua após publicidade
Cinegrafista se manifesta após agressão em debate da Band Priorizar nos meus resultados Google

O cinegrafista da GloboNews Gustavo Clemente se manifestou sobre a agressão ao jornalista Igor Carvalho, do Brasil de Fato, ocorrida nos bastidores da Band antes do debate entre candidatos ao governo de São Paulo, no domingo, 9. Clemente afirmou estar arrependido e reconheceu que nada justifica sua atitude.

“Tenho consciência de que a situação jamais deveria ter chegado ao ponto a que chegou e me arrependo do desfecho na noite de domingo. Quero deixar claro que nenhum tipo de agressão é justificável. Situações de conflito devem ser resolvidas com equilíbrio e respeito, princípios nos quais sempre acreditei e procurei pautar minha atuação profissional”, começou o cinegrafista, em um comunicado publicado nas redes sociais.

Apesar da retratação, o cinegrafista alegou que teria sido provocado antes da agressão. “É importante esclarecer que o episódio não começou da forma como vem sendo retratado. Antes do ocorrido, fui alvo de sucessivas provocações, ofensas e agressões verbais, além de contato físico por parte do fotógrafo, que também empurrou outros profissionais de imprensa que trabalhavam no local. Esses fatos foram presenciados por diversos colegas de diferentes veículos de comunicação”, pontuou Clemente, ressaltando que não apresenta as supostas provocações como justificativa.

Siga

“Foi nesse contexto de tensão que ocorreu a reação que resultou nas imagens que hoje circulam. Não apresento esse contexto como justificativa, mas como parte indispensável para que os fatos sejam compreendidos em sua totalidade”, continuou.

Continua após a publicidade

Gustavo lamentou que o episódio tenha desviado o foco do trabalho e que a atitude não representa os 22 anos de atuação no jornalismo: “Construí minha trajetória com dedicação, respeito aos colegas e compromisso com a profissão, sempre buscando entregar o melhor trabalho às produtoras e emissoras pelas quais passei”.

No fim, o cinegrafista agradeceu aos colegas que o procuraram e prestaram apoio. “Espero que toda a situação seja analisada com serenidade, ouvindo todos os envolvidos e considerando os acontecimentos em sua integralidade”, concluiu.

Continua após a publicidade

Clemente foi desligado pela Globo, que informou ter rescindido o contrato do profissional, que trabalhava como prestador de serviço temporário, e afirmou repudiar “com veemência qualquer forma de violência”. Nas redes sociais, Igor tranquilizou os seguidores, agradeceu à Band pelo suporte e informou que iria registrar um boletim de ocorrência.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja. gente)

Publicidade
TAGS:
agressão
Band
Gente
Globo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).