Cinegrafista se manifesta após agressão em debate da Band

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O cinegrafista da GloboNews Gustavo Clemente se manifestou sobre a agressão a Igor Carvalho, do Brasil de Fato. Ele expressou arrependimento, reconhecendo que nada justifica sua atitude, mas alegou ter sido provocado antes do incidente. Clemente foi desligado pela Globo, que repudiou a violência.

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O cinegrafista da GloboNews Gustavo Clemente se manifestou sobre a agressão ao jornalista Igor Carvalho, do Brasil de Fato, ocorrida nos bastidores da Band antes do debate entre candidatos ao governo de São Paulo, no domingo, 9. Clemente afirmou estar arrependido e reconheceu que nada justifica sua atitude.

“Tenho consciência de que a situação jamais deveria ter chegado ao ponto a que chegou e me arrependo do desfecho na noite de domingo. Quero deixar claro que nenhum tipo de agressão é justificável. Situações de conflito devem ser resolvidas com equilíbrio e respeito, princípios nos quais sempre acreditei e procurei pautar minha atuação profissional”, começou o cinegrafista, em um comunicado publicado nas redes sociais.

Apesar da retratação, o cinegrafista alegou que teria sido provocado antes da agressão. “É importante esclarecer que o episódio não começou da forma como vem sendo retratado. Antes do ocorrido, fui alvo de sucessivas provocações, ofensas e agressões verbais, além de contato físico por parte do fotógrafo, que também empurrou outros profissionais de imprensa que trabalhavam no local. Esses fatos foram presenciados por diversos colegas de diferentes veículos de comunicação”, pontuou Clemente, ressaltando que não apresenta as supostas provocações como justificativa.

“Foi nesse contexto de tensão que ocorreu a reação que resultou nas imagens que hoje circulam. Não apresento esse contexto como justificativa, mas como parte indispensável para que os fatos sejam compreendidos em sua totalidade”, continuou.

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Gustavo lamentou que o episódio tenha desviado o foco do trabalho e que a atitude não representa os 22 anos de atuação no jornalismo: “Construí minha trajetória com dedicação, respeito aos colegas e compromisso com a profissão, sempre buscando entregar o melhor trabalho às produtoras e emissoras pelas quais passei”.

No fim, o cinegrafista agradeceu aos colegas que o procuraram e prestaram apoio. “Espero que toda a situação seja analisada com serenidade, ouvindo todos os envolvidos e considerando os acontecimentos em sua integralidade”, concluiu.

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Clemente foi desligado pela Globo, que informou ter rescindido o contrato do profissional, que trabalhava como prestador de serviço temporário, e afirmou repudiar “com veemência qualquer forma de violência”. Nas redes sociais, Igor tranquilizou os seguidores, agradeceu à Band pelo suporte e informou que iria registrar um boletim de ocorrência.

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