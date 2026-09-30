Cinebiografia de Anthony Bourdain, Tony, ganha data de estreia no Brasil
Filme da A24, estrelado por Dominic Sessa, chegará diretamente ao Prime Video em 26 de outubro, sem passar pelos cinemas
A cinebiografia do lendário chef, escritor e apresentador Anthony Bourdain, intitulada Tony, já tem data para chegar ao Brasil. Após não passar pelos cinemas, o longa será lançado diretamente no streaming da Prime Video em 26 de outubro.
Produzido pela A24 e dirigido por Matt Johnson (Nirvanna the Band the Show the Movie), o filme acompanha os primeiros anos da carreira de Bourdain e mostra como ele encontrou na gastronomia um novo caminho após uma decepção amorosa e as frustrações como escritor. A produção também aborda suas lutas contra o abuso de substâncias e a depressão.
Além de Sessa, o elenco conta com Emilia Jones (No Ritmo do Coração), Antonio Banderas (A Marca do Zorro) e Leo Woodall (The White Lotus).
Anthony Bourdain e sua relação com o Brasil
A história de Bourdain com o Brasil começou em 2003, durante uma viagem à Barra do Sahy, em São Sebastião. Na ocasião, o chef foi convidado pela educadora e chef Rosa Moraes para lançar seu livro Em Busca do Prato Perfeito e ministrar uma aula na Universidade Anhembi Morumbi.
Ele voltou ao país diversas vezes. Em 2007, gravou um episódio de Sem Reservas em São Paulo. Anos depois, retornou para filmar The Layover, no Rio de Janeiro, e Parts Unknown, com passagens pela Bahia e por Minas Gerais