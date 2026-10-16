Cineasta lança livro sobre adoção que explora elementos da cultura brasileira

A cineasta Gaut lança no sábado, em São Paulo, seu primeiro romance, “Maicon e os Vira-Latas Natalinos”. A obra trata da adoção tardia e busca desmistificar estereótipos sobre a construção familiar através desse processo.

“Quis mostrar que a família formada através da adoção é uma família normal como qualquer outra”, afirma Gaut.

A autora explica que não quis fazer um trabalho didático, mas uma história divertida com a qual o público possa se identificar.

“A cultura brasileira é o fio condutor que transforma símbolos folclóricos, históricos e até mesmo religiosos em uma missão de resgate recheada de magia”, avalia. “É uma história pop, mas é uma história pop brasileira. Nela não temos a Beyoncé, mas temos a Ludmilla, a Tia Milena, a Rayssa Leal e diversas referências com as quais o leitor se identifica de imediato”, complementa a autora.

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Gaut brinca que o protagonista, Maicon, é uma espécie de “primo preto” do personagem Percy Jackson, da série de sucesso sobre mitologia grega.

O evento de lançamento ocorrerá na Livraria da Vila, no Shopping Cidade São Paulo, às 16h.

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Anteriormente Gautier Lee, Gaut escreveu as séries “Auto Posto”, “Depois Que Tudo Mudou”, “Angola Janga” e “De Volta aos 15”, na qual também foi diretora.