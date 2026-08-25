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Cultura

Cineasta denuncia transfobia no Festival de Gramado

Gaut fez um relato sobre constrangimento

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 12h23
Duas fotos lado a lado de uma pessoa negra de óculos. Na esquerda, ela sorri, usando uma touca preta e camisa amarela com detalhes azuis, com um pedaço de bolo no garfo perto do rosto. Na direita, ela sorri com a língua para fora, usando uma camiseta branca
Cineasta Gaut (Instagram @apenasgaut/Reprodução)
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Premiada no Festival de Cinema de Gramado em 2021, a cineasta Gaut denunciou ter sido vítima de transfobia por parte da organização do evento deste ano. Segundo relato da roteirista, ela sofreu uma série de constrangimentos, como ter seu nome de registro exposto em um grupo de mensagens e que, depois do episódio, seu nome social desapareceu das listas de credenciamento, hospedagem e acesso aos filmes.

Selecionada para a Residência para Jovens Cineastas, Gaut contou que havia feito a inscrição usando seu nome social, mas viu seu nome de registro ser compartilhado com os demais participantes. “Começou com uma exposição de dados pessoais por parte da organização para mais de setenta pessoas. Um número maior do que a quantidade de edições do festival. Eu imediatamente pedi que apagassem as informações compartilhadas. E elas foram apagadas. Mas junto a justificativa explícita do motivo, dobrando o meu constrangimento”, relatou.

A situação, segundo a cineasta, não parou por aí. “Curiosamente, depois da minha reclamação, eu passei a ser ostracizada. Cheguei na cidade e fui para o credenciamento, mas meu nome não estava na lista de residentes. Nem na lista de hóspedes do hotel. E nem nas listas para pegar ingresso para os filmes. A exclusão foi praticada ao pé da letra. Eu simplesmente deixei de existir”, escreveu.

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Ainda no relato, a roteirista afirmou que para participar de qualquer atividade do festival, seu nome precisava ser escrito à mão abaixo dos outros. “Um dos maiores festivais de cinema do Brasil não percebe que há 59 nomes em uma lista de 60 pessoas. A gente se preocupa tanto com a inteligência artificial que esquecemos que a burrice natural também causa danos”, disparou, acrescentando que o estresse acabou a afetando fisicamente.

“Eu faço tratamento médico para induzir amenorreia. Na segunda manhã da residência, meu corpo interrompeu dois anos de tratamento contínuo e diário e fez o meu ciclo menstrual retornar. A transfobia me fez sangrar, literalmente”, disse. Diante dos episódios, ela decidiu deixar a residência antes do fim.

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Em 2021, o curta Desvirtude, dirigido por Gaut, foi o grande vencedor da Mostra Gaúcha de Curtas e levou quatro troféus, incluindo os de melhor filme e direção.

Após a repercussão, a direção do Gramado Film Market pediu desculpas à cineasta e reconheceu “uma grave falha humana e operacional” na divulgação de seus dados. Sobre os problemas no credenciamento, hospedagem e acesso aos ingressos, a organização afirmou que os erros colocaram Gautier “em uma situação que jamais deveria acontecer”.

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“Não compactuamos com qualquer prática de exclusão ou discriminação. Entendemos a importância de acolher todas as pessoas com responsabilidade, cuidado e sensibilidade. E sabemos que um pedido de desculpas não é o suficiente para reparar nosso erro. Diante do ocorrido, estamos reavaliando nossos processos internos de organização e credenciamento para corrigir as falhas e garantir que episódios como esses nunca se repitam. Seguimos à disposição para dialogar diretamente, prestar todo o suporte que seja necessário e assegurar que suas demandas sejam acolhidas”, informou a nota.

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