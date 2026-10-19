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Cultura

Cindy Crawford quebra silêncio sobre morte do filho, Presley, de 27 anos

Jovem trabalhava como modelo e batalhou contra o vício em substâncias químicas ao longo da vida

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 15h37 | Atualizado em 19 out 2026, 15h42
Presley Gerber, jovem de cabelo loiro e jaqueta preta, ao lado de Cindy Crawford, mulher de cabelo castanho e blusa preta, sorrindo para a câmera em um evento
Presley Gerber e Cindy Crawford em 2024 (Phillip Faraone/Getty Images)
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Cindy Crawford quebra silêncio sobre morte do filho, Presley, de 27 anos Priorize VEJA no Google

A supermodelo Cindy Crawford, 60, utilizou o Instagram neste domingo, 18, para quebrar seu silêncio sobre a morte do filho, Presley, ocorrida em 20 de setembro, quando o rapaz tinha 27 anos. Junto de uma foto em preto e branco, o ícone da moda escreveu que está “mais do que de coração partido” pela perda familiar.

O comunicado conjunto é assinado por ela, pelo marido Rande Gerber e pela filha Kaia. Nele, o trio diz se sentir “abençoado” por ter compartilhado as últimas três décadas com o jovem: “Ele é uma alma doce e bela que amou e foi amada, agora e sempre. Temos muito orgulho de como ele se apresentou ao mundo, com bondade e vulnerabilidade. Somos gratos pela enxurrada de amor e apoio advindos de tantos que conhecem e amam nossa família, e até de estranhos que sentem nossa dor. Até nosso próximo encontro, caro menino. Te amamos para sempre”.

Quem é Presley Gerber

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Primogênito do casal, Gerber iniciou sua carreira como modelo ainda na adolescência e desfilou para diversas marcas, como Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger e Ralph Lauren, além de protagonizar campanhas publicitárias.

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O jovem tinha um histórico conturbado com substâncias e, em janeiro de 2019, foi preso por dirigir alcoolizado e condenado a três anos em liberdade condicional. Daí em diante, se manteve aberto sobre questões de saúde mental e vício, tendo até tatuado a palavra “incompreendido” no próprio rosto — marca que removeu em 2021.

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Nas redes sociais, ele encabeçava o projeto “Mental Health Mondays”, no qual discutia o assunto e relembrava experiências com diferentes psicólogos e medicamentos.

Gerber passou seus últimos dias de vida internado em uma clínica de reabilitação para adictos. A perícia ainda busca determinar a causa da morte.

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