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Cultura

Cinco sucessos de Dolly Parton que marcaram a história da música country

Cantora morreu aos 80 anos nesta terça-feira, 25, após mais de seis décadas em atividade

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 16h28 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h43
A cantora Dolly Parton em 1976: cabelos mega volumosos
A cantora Dolly Parton em 1976: cabelos mega volumosos (David Redfern/Redferns/Getty Images)
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Cinco sucessos de Dolly Parton que marcaram a história da música country Priorizar nos meus resultados Google

Morreu, nesta terça-feira, 25, a cantora americana Dolly Parton, aos 80 anos. Ícone da música country, a artista deixa um legado de mais de seis décadas e 49 álbuns de estúdio. Relembre cinco faixas que marcaram sua trajetória e as vidas de milhões de ouvintes:

Coat of Many Colors (1971)

Atestado do talento de Dolly para a composição, esta faixa chegou à quarta posição das paradas de country em 1971 — mas começou de forma muito mais modesta, escrita em um recibo que a artista tinha em mãos, já que lhe faltava uma caderneta na hora da inspiração. A letra narra memórias de infância com a minúcia própria do gênero e é base para vocais cheios de emoção. Décadas depois, inspirou o telefilme musical homônimo.

Touch Your Woman (1972)

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No começo dos efervescentes anos 1970, Dolly já adotava sua característica cabeleira loura e não escondia as curvas. Sua ousadia foi canalizada neste hit sobre o prazer feminino. Na época, estações de rádio puritanas se recusaram a tocar a canção, mas isso não impediu que os anos seguintes consagrassem a artista como a maior de seu nicho.

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I Will Always Love You (1974)

Nenhum álbum de Dolly Parton é mais significativo que Jolene, de onde saíram seus dois maiores sucessos. Hoje também lembrada pela versão de Whitney Houston, I Will Always Love You foi composta pela loira após a separação criativa de Porter Wagoner, cantor com quem formava dupla desde 1967. Seja em qualquer voz, impossível não cantar junto do refrão.

Jolene (1974)

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Eterno hino para as mulheres traídas, Jolene é uma canção fascinante, na qual o eu lírico não busca ridicularizar o pivô de uma separação, mas sim assumir as inseguranças por trás do próprio ciúme. A delicadeza e maturidade saltam aos ouvidos, assim como o nome pegajoso no centro de tudo. Segundo Dolly, a ideia surgiu depois que uma caixa de banco flertou descaradamente com seu marido, Carl Thomas Dean. O matrimônio entre os dois foi mantido de 1966 até 2025, quando ele morreu aos 82 anos. Para além dos infinitos covers, a música ainda deu vazão a uma releitura de Beyoncé no álbum Cowboy Carter, vencedor do Grammy também em 2025.

9 to 5 (1980)

Uma das melhores comédias sobre trabalho da história do cinema, Como Eliminar Seu Chefe reuniu em cena Dolly, Lily Tomlin e Jane Fonda. O trio imbatível inspirou milhões de mulheres a assumir postura assertiva no escritório, mas também as forneceu uma música tema contagiante para deixar o estresse de lado. Sobre a batida de 9 to 5, frases sobre a labuta do dia a dia nunca soaram tão bem.

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