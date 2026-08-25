Cinco sucessos de Dolly Parton que marcaram a história da música country
Cantora morreu aos 80 anos nesta terça-feira, 25, após mais de seis décadas em atividade
Morreu, nesta terça-feira, 25, a cantora americana Dolly Parton, aos 80 anos. Ícone da música country, a artista deixa um legado de mais de seis décadas e 49 álbuns de estúdio. Relembre cinco faixas que marcaram sua trajetória e as vidas de milhões de ouvintes:
Coat of Many Colors (1971)
Atestado do talento de Dolly para a composição, esta faixa chegou à quarta posição das paradas de country em 1971 — mas começou de forma muito mais modesta, escrita em um recibo que a artista tinha em mãos, já que lhe faltava uma caderneta na hora da inspiração. A letra narra memórias de infância com a minúcia própria do gênero e é base para vocais cheios de emoção. Décadas depois, inspirou o telefilme musical homônimo.
Touch Your Woman (1972)
No começo dos efervescentes anos 1970, Dolly já adotava sua característica cabeleira loura e não escondia as curvas. Sua ousadia foi canalizada neste hit sobre o prazer feminino. Na época, estações de rádio puritanas se recusaram a tocar a canção, mas isso não impediu que os anos seguintes consagrassem a artista como a maior de seu nicho.
I Will Always Love You (1974)
Nenhum álbum de Dolly Parton é mais significativo que Jolene, de onde saíram seus dois maiores sucessos. Hoje também lembrada pela versão de Whitney Houston, I Will Always Love You foi composta pela loira após a separação criativa de Porter Wagoner, cantor com quem formava dupla desde 1967. Seja em qualquer voz, impossível não cantar junto do refrão.
Jolene (1974)
Eterno hino para as mulheres traídas, Jolene é uma canção fascinante, na qual o eu lírico não busca ridicularizar o pivô de uma separação, mas sim assumir as inseguranças por trás do próprio ciúme. A delicadeza e maturidade saltam aos ouvidos, assim como o nome pegajoso no centro de tudo. Segundo Dolly, a ideia surgiu depois que uma caixa de banco flertou descaradamente com seu marido, Carl Thomas Dean. O matrimônio entre os dois foi mantido de 1966 até 2025, quando ele morreu aos 82 anos. Para além dos infinitos covers, a música ainda deu vazão a uma releitura de Beyoncé no álbum Cowboy Carter, vencedor do Grammy também em 2025.
9 to 5 (1980)
Uma das melhores comédias sobre trabalho da história do cinema, Como Eliminar Seu Chefe reuniu em cena Dolly, Lily Tomlin e Jane Fonda. O trio imbatível inspirou milhões de mulheres a assumir postura assertiva no escritório, mas também as forneceu uma música tema contagiante para deixar o estresse de lado. Sobre a batida de 9 to 5, frases sobre a labuta do dia a dia nunca soaram tão bem.
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