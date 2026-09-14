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Cultura

Cinco shows que fizeram o Rock in Rio 2026 valer a pena

Festival terminou neste domingo, 13

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 01h43
Elton John, de óculos azuis e blazer amarelo, canta ao piano. Ao lado, Djavan, com barba grisalha e terno listrado, sorri e leva a mão ao ouvido
Elton John e Péricles no Rock in Rio (Instagram/Reprodução)
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O Rock in Rio chegou ao fim neste domingo, 13, com apresentações que marcaram a edição e fizeram a Cidade do Rock vibrar. Entre homenagens à black music, performances dançantes e despedidas memoráveis, cinco show se destacaram.

Péricles. O cantor apresentou uma bela homenagem à gravadora americana Motown no Palco Sunset, fazendo todos vibrarem com seu timbre de voz e embalando multidões com clássicos da black music.

Demi Lovato com Pabllo Vittar. Enérgica como os fãs esperavam, Lovato entregou um show voltado para quem conhece seu repertório. Ao trazer Pabllo Vittar para o Palco Mundo, deu o destaque de direito a uma das artistas mais firmes do festival, que ainda não havia não teve o espaço devido na programação oficial.

Pedro Sampaio. Tirou da mesmice as apresentações costumeiras de DJ e mostrou que, além das carrapetas, também consegue comandar multidões com o embalo de seus hits dançantes e sensuais.

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Elton John. Valeu a pena ter interrompido momentaneamente a aposentadoria para se despedir do público brasileiro em um show memorável que fica registrado como mais um capítulo da história festiva do Rock in Rio.

Jamiroquai. Tendia a mais uma apresentação já conhecida do público brasileiro, mas fez todos dançarem até a última música, mesmo sob forte chuva, no palco Sunset.

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