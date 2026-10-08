⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Cinco livros essenciais de Anne Carson, vencedora do Nobel de Literatura 2026

Poetisa canadense possui uma série de obras publicadas no Brasil

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 09h19 | Atualizado em 8 out 2026, 12h03
Mulher de cabelos grisalhos e óculos marrons, vestindo um blazer listrado e camisa azul, fala ao microfone com a boca entreaberta, em um fundo escuro
A escritora canadense Anne Carson (Craig Barritt/Getty Images)
Continua após publicidade
Cinco livros essenciais de Anne Carson, vencedora do Nobel de Literatura 2026 Priorize VEJA no Google

Aos 76 anos, a poetisa canadense Anne Carson venceu o Prêmio Nobel de Literatura 2026, anunciado na manhã desta quinta-feira, 8, pela Academia Sueca. Conhecida por um estilo de escrita que flui entre prosa e poesia e entrelaça figuras da mitologia greco-romana com elementos contemporâneos, a autora possui uma série de livros publicados no Brasil. Confira 5 obras essenciais da vencedora: 

Autobiografia do Vermelho: Um romance em versos

Um dos livros mais conhecidos de Carson, Autobiografia do Vermelho foi lançado originalmente em 1998 e se trata de uma reinvenção do clássico mito grego de Gerião, um monstro alado vermelho a quem Héracles precisa matar para cumprir um de seus doze trabalhos. A partir de fragmentos do poeta antigo Estesícoro, a história é recriada sob a ótica dos tempos modernos, com Gerião sendo um menino sensível, tímido e homossexual que vive uma relação de amor intensa com Héracles. Ao mesmo tempo em que busca compreender sua própria “monstruosidade” diante do mundo, o jovem também lida com uma relação conturbada com o irmão mais velho e o afastamento da mãe.

Antigonick

Capa do livro Antigonick, de Anne Carson, com fundo roxo e uma figura humana branca, sem rosto, ajoelhada. O título Antigonick está em laranja, em destaque, sobre a figura. No canto superior direito, traduz Antígona, de Sófocles. No canto inferior direito, o logo da editora Bazar do Tempo
(Amazon/Reprodução)

Compre aqui

Siga
Continua após a publicidade

Inspirada pela tragédia clássica de Sófocles, a autora reinventa momentos da obra grega Édipo Rei a partir da visão de Antígona, que desafia o rei Creonte ao enterrar e honrar a memória de seu irmão Polinices, que havia sido considerado um traidor. Condenada de maneira tirânica pelo rei, a personagem representa um novo olhar sobre o clássico, mais radical e político. Entre ironias e sobreposições de tempo, Carson introduz Nick na história, um personagem silencioso que mede as coisas em cena e evoca o mundo de regras e limites em que o drama está inserido.

Eros, o doce-amargo: Um ensaio

Primeiro livro de crítica literária da canadense, Eros, o doce-amargo é um ensaio que explora o desejo a partir de Safo e dos poetas gregos antigos, mesclando teoria, ensaio e poesia. Ao analisar o conceito de “eros” a partir da Grécia antiga, a autora cria uma tese sobre as interpretações existentes do amor e adota uma abordagem espirituosa e ambígua ao longo do ensaio, que é um resultado de sua tese de doutorado.

Continua após a publicidade

A tese central é que o desejo só existe pela falta: ele vive da distância entre quem ama e o que é amado, daí o “doce-amargo” (glukupikron, a palavra grega que Safo usa para o eros). Carson mostra como a literatura, e até a invenção da escrita, nasceu em parte da tentativa de lidar com essa distância.

A Beleza do Marido

Livro que consagrou Anne Carson como a primeira mulher a receber o prêmio T. S. Eliot, A Beleza do Marido é um ensaio ficcional contado em 29 tangos e narrado por uma mulher que reflete sobre a vida com o marido, um homem belo e encantador que a trai incontáveis vezes. A ideia do “tango” é que, assim como em um casamento, é preciso dançar até o fim. A partir de cenas cômicas, eróticas e dolorosas, a trama acompanha uma relação que se desmorona, com fragmentos que avançam e recuam no tempo, do namoro ao fim do matrimônio.

Continua após a publicidade

Sobre aquilo em que eu mais penso: Ensaios

Coletânea de ensaios, a obra reúne uma série de textos de Carson que misturam reflexão pessoal, poesia e crítica. Organizada em onze textos, escritos ao longo de mais de uma década, Sobre aquilo em que eu mais penso traz uma visão abrangente sobre os principais interesses da autora. Transitando entre prosa e poesia, o livro dialoga com visões e pensamentos de outros autores, como o tempo em Virginia Woolf e Tucídides, o sono em Homero e Elizabeth Bishop, o documental em Longino e Antonioni e o intraduzível em Francis Bacon e Joana D’Arc.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Escritores
Literatura
Prêmio Nobel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).