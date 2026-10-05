Cinco graphic novels que contam histórias sobre saúde mental

Saúde mental não é brincadeira, e os autores de quadrinhos contemporâneos sabem muito bem disso. Não por acaso, muitas obras recentes contam histórias que resvalam ou mergulham no tema, de modo a ampliar o nosso conhecimento sobre como o corpo reage de modo diferente às experiências que vivemos ao longo da nossa existência.

Entre relatos autobiográficos, guias ilustrados e memórias históricas, a saúde mental é abordada nessas cinco obras sob diferentes lentes, do trauma coletivo à descoberta diagnóstica e à autoaceitação. Boa leitura.

Aqui estou, como sou (Latitude), de Cara Bean: Guia ilustrado e acolhedor que desmistifica o funcionamento do cérebro humano. Com linguagem leve e acessível, a autora explora temas como ansiedade, depressão, estigma e busca por ajuda, oferecendo um espaço seguro para jovens e adultos compreenderem suas emoções e praticarem o autocuidado.

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Azar do Amor (Büzz), de Sophie Lambda: Relato autobiográfico que mistura sensibilidade e humor ácido para expor as engrenagens de um relacionamento tóxico. Ao narrar como sobreviveu a um parceiro narcisista e manipulador, a quadrinista francesa detalha o impacto psicológico do abuso emocional e o doloroso processo de reconstrução da própria sanidade.

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Cara ou coroa (Büzz), de Lou Lubie: Após anos lidando com oscilações emocionais imprevisíveis, a autora descobre ter ciclotimia, distúrbio da família do transtorno bipolar. Na obra, ela personifica a condição como uma pequena raposa selvagem e combina vivência pessoal e divulgação científica para explicar como conviver em equilíbrio com o diagnóstico.

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Dormindo entre Cadáveres (Comix Zone), de Luís Moreira Gonçalves e Felipe Parucci: Com força documental e traço expressivo em preto e branco, a HQ narra a odisseia real de um médico português na Amazônia durante o colapso da Covid-19. Entre a falta de oxigênio e a exaustão extrema, expõe o limite psicológico de quem atuou na linha de frente. Concorre ao Jabuti da categoria.

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Raízes (Nemo), de Lou Lubie: A partir do dilema da protagonista Rose com os próprios cabelos crespos, a autora mescla autobiografia, ciência e crítica social. A narrativa investiga o peso do racismo estrutural e da herança colonial na saúde mental, revelando a complexa jornada em busca de identidade e autoestima.