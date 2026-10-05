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Cultura

Cinco graphic novels que contam histórias sobre saúde mental

O tema não é brincadeira, e os autores de quadrinhos contemporâneos sabem muito bem disso

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 20h00 | Atualizado em 6 out 2026, 10h09
Cinco livros de capa mole sobre um fundo vermelho. No topo, da esquerda para a direita: Aqui estou, como sou, com um boneco amarelo falando; Azar do Amor, com um casal sob um guarda-chuva e um crânio; Cara ou Coroa, com uma mulher em um balanço. Abaixo, da esquerda para a direita: Dormindo entre Cadáveres, com um homem agachado entre esqueletos; Raízes, com uma mulher nua sentada em posição fetal
Cinco graphic novels sobre saúde mental: histórias reais sobre o tema -  (Alessandro Giannini/VEJA)
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Saúde mental não é brincadeira, e os autores de quadrinhos contemporâneos sabem muito bem disso. Não por acaso, muitas obras recentes contam histórias que resvalam ou mergulham no tema, de modo a ampliar o nosso conhecimento sobre como o corpo reage de modo diferente às experiências que vivemos ao longo da nossa existência.

Entre relatos autobiográficos, guias ilustrados e memórias históricas,  a saúde mental é abordada nessas cinco obras sob diferentes lentes, do trauma coletivo à descoberta diagnóstica e à autoaceitação. Boa leitura.

Capa de livro com fundo azul claro. No topo, CARA BEAN. Abaixo, um balão de fala branco com borda preta irregular, contendo a frase aqui estou, como sou. Embaixo do balão, um personagem amarelo em forma de feijão com braços e pernas pretos finos, sorrindo. Na parte inferior, Uma HQ sobre a mente e um pequeno círculo com um A e um símbolo de grau
Aqui estou, como sou, de Cara Bean. Editora Latitude. (Editora Latitude/Reprodução)

Aqui estou, como sou (Latitude), de Cara Bean: Guia ilustrado e acolhedor que desmistifica o funcionamento do cérebro humano. Com linguagem leve e acessível, a autora explora temas como ansiedade, depressão, estigma e busca por ajuda, oferecendo um espaço seguro para jovens e adultos compreenderem suas emoções e praticarem o autocuidado.

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Capa de livro com ilustração de um casal sob um guarda-chuva amarelo, visto através de uma janela molhada pela chuva. A mulher, à esquerda, tem expressão preocupada e bochechas rosadas. O homem, à direita, sorri e aponta para um desenho de caveira com ossos cruzados na janela. Título: AZAR DO AMOR Ou como sobrevivi a um manipulador
Azar do Amor, de Sophie Lambda. Editora: Büzz. (Editora Büzz/Reprodução)

Azar do Amor (Büzz), de Sophie Lambda: Relato autobiográfico que mistura sensibilidade e humor ácido para expor as engrenagens de um relacionamento tóxico. Ao narrar como sobreviveu a um parceiro narcisista e manipulador, a quadrinista francesa detalha o impacto psicológico do abuso emocional e o doloroso processo de reconstrução da própria sanidade.

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Capa do livro Cara ou Coroa de Lou Lubie. Uma garota de cabelos escuros e blusa laranja sorri em um balanço, enquanto uma raposa ruiva com cauda branca a observa, com uma longa sombra escura no chão laranja. O título CARA OU COROA está em destaque, com o que aprendi com a ciclotimia abaixo
Cara ou coroa, de Lou Lubie. Editora: Büzz (Editora Büzz/Reprodução)

Cara ou coroa (Büzz), de Lou Lubie: Após anos lidando com oscilações emocionais imprevisíveis, a autora descobre ter ciclotimia, distúrbio da família do transtorno bipolar. Na obra, ela personifica a condição como uma pequena raposa selvagem e combina vivência pessoal e divulgação científica para explicar como conviver em equilíbrio com o diagnóstico.

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Capa de quadrinhos com um homem de uniforme médico azul, deitado em posição fetal, cercado por esqueletos com máscaras cirúrgicas. O título Dormindo entre Cadáveres aparece em letras brancas e grandes.
Dormindo entre Cadáveres, de Luís Moreira Gonçalves e Felipe Parucci. Editora: Comix Zone (Comix Zone/Reprodução)

Dormindo entre Cadáveres (Comix Zone), de Luís Moreira Gonçalves e Felipe Parucci: Com força documental e traço expressivo em preto e branco, a HQ narra a odisseia real de um médico português na Amazônia durante o colapso da Covid-19. Entre a falta de oxigênio e a exaustão extrema, expõe o limite psicológico de quem atuou na linha de frente. Concorre ao Jabuti da categoria.

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Ilustração de uma mulher de pele clara, nua, sentada com as pernas dobradas e os olhos fechados, com as mãos unidas perto do rosto. Seu cabelo castanho escuro se espalha por toda a imagem, formando um fundo texturizado. No topo, o nome LOU LUBIE e o título RAÍZES em letras grandes e claras. No canto inferior, nemo em branco
Raízes, de Lou Lubie. Editora: Nemo (Editora Nemo/Reprodução)

Raízes (Nemo), de Lou Lubie: A partir do dilema da protagonista Rose com os próprios cabelos crespos, a autora mescla autobiografia, ciência e crítica social. A narrativa investiga o peso do racismo estrutural e da herança colonial na saúde mental, revelando a complexa jornada em busca de identidade e autoestima.

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