Cinco filmes que são inspirados em a Odisseia – e você talvez não saiba

Contada desde muitos séculos antes de Cristo, A Odisseia é um dos textos mais seminais da cultura ocidental, base para a jornada do herói e para incontáveis narrativas elaboradas desde então. Por isso mesmo, sua influência pode ser sentida em muitos longas-metragens além de adaptações diretas como Ulysses (1954) e a estreia A Odisseia, dirigida por Christopher Nolan. Confira cinco títulos que pegaram suas estruturas ou temas do poema de Homero:

Toy Story (1995)

Woody e Buzz são afastados de seu lar (o quarto de Andy), assim como Odisseu é afastado de Ítaca. A trama consiste em uma sucessão de obstáculos episódicos: o posto de gasolina, o caminhão de mudanças, a casa de Sid, a perseguição final. Uma jornada marcada por autoconhecimento e muita astúcia, como a do herói homérico.

E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (2000)

Fica claro que o poema de Homero foi a principal inspiração para este filme vencedor do Oscar, já que o protagonista vivido por George Clooney é chamado, justamente, Ulisses — o nome romano para Odisseu. Assim como outras tramas da lista, a sátira dos irmãos Coen acompanha um tortuoso regresso para casa, depois que o personagem principal e os amigos Pete (John Turturro) e Delmar (Tim Blake Nelson) — equivalentes aos soldados de Odisseu — escapam da prisão. Apesar de se passar nos anos 1930, a história ainda tem a própria versão de um ciclope e de sereias.

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Cold Mountain (2003)

No lugar da Guerra de Tróia, este drama transfere a ação ao fim da Guerra Civil Americana. William Inman (Jude Law) é um desertor do exército confederado e está determinado a voltar para casa a fim de reencontrar a mulher amada, Ada Monroe (Nicole Kidman). Apartados durante anos como Odisseu e Penélope, o casal jamais abandona sua devoção mútua, mas é testado por múltiplas ameaças brutais, incluindo um soldado cruel que cobiça a mocinha à la Antínoo.

Inside Llewyn Davis – Balada de Um Homem Comum (2013)

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Desde um bar chamado “Portão de Chifre” — passagem que Penélope descreve em A Odisseia como obrigatória a todos os sonhos verdadeiros — até um gato chamado Ulisses, este outro drama dos irmãos Coen enfrenta de modo agridoce a ambição humana, motor que transformou Odisseu em herói grego. Na história, o aspirante a músico Llewyn (Oscar Isaac) faz o que pode para consagrar sua carreira musical, mas é desafiado por circunstâncias diversas e confrontado com a possibilidade de que jamais conquistará o que almeja.

Interestelar (2014)

Mais de uma década antes de adaptar as palavras de Homero diretamente, Christopher Nolan criou sua própria epopeia audiovisual pelo espaço, na qual o astronauta Cooper (Matthew McConaughey) é recrutado para atravessar o universo e garantir a sobrevivência da humanidade em meio ao declínio ambiental. Com ajuda da teoria da relatividade, a história acaba cruzando décadas e provoca no protagonista uma determinação de voltar para casa que só é solucionada de modo sobrenatural — ainda que não por intermédio divino.

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