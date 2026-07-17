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Cultura

Cinco filmes que são inspirados em a Odisseia – e você talvez não saiba

Muitos séculos antes do filme de Christopher Nolan, o poema de Odisseu se consolidou como uma das histórias mais influentes do mundo ocidental

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 12h19 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h06
À esquerda, Matt Damon como guerreiro com barba, capacete e armadura escura, em uma praia. À direita, o boneco Woody de Toy Story, sorrindo, com chapéu de caubói e colete de vaca, em um quarto com desenhos na parede
'A Odisseia' inspirou 'Toy Story' e muitos outros filmes (//Reprodução)
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Contada desde muitos séculos antes de Cristo, A Odisseia é um dos textos mais seminais da cultura ocidental, base para a jornada do herói e para incontáveis narrativas elaboradas desde então. Por isso mesmo, sua influência pode ser sentida em muitos longas-metragens além de adaptações diretas como Ulysses (1954) e a estreia A Odisseia, dirigida por Christopher Nolan. Confira cinco títulos que pegaram suas estruturas ou temas do poema de Homero:

Toy Story (1995)

Buzz Lightyear, com capacete aberto e sorriso, voa com Woody, que tem expressão de surpresa e medo, preso às suas costas. O céu azul claro é o fundo. Buzz usa seu traje espacial verde e branco, e Woody veste camisa xadrez amarela e colete de vaca. As asas de Buzz estão abertas.
Woody e Buzz em ‘Toy Story’ (Pixar Studios/Disney)

Woody e Buzz são afastados de seu lar (o quarto de Andy), assim como Odisseu é afastado de Ítaca. A trama consiste em uma sucessão de obstáculos episódicos: o posto de gasolina, o caminhão de mudanças, a casa de Sid, a perseguição final. Uma jornada marcada por autoconhecimento e muita astúcia, como a do herói homérico.

E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (2000)

Três homens, com rostos sujos e expressões de espanto, vestem uniformes listrados de presidiários. O homem à direita, com bigode, olha para cima e para a direita, enquanto os outros dois olham para cima e para a esquerda, em meio a folhagem verde de uma floresta
John Turturro, Tim Blake Nelson e George Clooney em ‘E Aí, Meu Irmão, Cadê, Você?’ (//Reprodução)

Fica claro que o poema de Homero foi a principal inspiração para este filme vencedor do Oscar, já que o protagonista vivido por George Clooney é chamado, justamente, Ulisses — o nome romano para Odisseu. Assim como outras tramas da lista, a sátira dos irmãos Coen acompanha um tortuoso regresso para casa, depois que o personagem principal e os amigos Pete (John Turturro) e Delmar (Tim Blake Nelson) — equivalentes aos soldados de Odisseu — escapam da prisão. Apesar de se passar nos anos 1930, a história ainda tem a própria versão de um ciclope e de sereias.

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Cold Mountain (2003)

Uma mulher loira com chapéu de palha e vestido claro oferece uma bandeja com copos a um homem barbudo de camisa xadrez e suspensórios, que segura um copo e a olha sorrindo
Nicole Kidman e Jude Law em ‘Cold Mountain’ (//Reprodução)

No lugar da Guerra de Tróia, este drama transfere a ação ao fim da Guerra Civil Americana. William Inman (Jude Law) é um desertor do exército confederado e está determinado a voltar para casa a fim de reencontrar a mulher amada, Ada Monroe (Nicole Kidman). Apartados durante anos como Odisseu e Penélope, o casal jamais abandona sua devoção mútua, mas é testado por múltiplas ameaças brutais, incluindo um soldado cruel que cobiça a mocinha à la Antínoo.

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Inside Llewyn Davis – Balada de Um Homem Comum (2013)

Homem de barba e cabelo escuro, com casaco marrom e cachecol, carrega um gato laranja no colo, olhando para frente com expressão séria. Ele está em uma rua movimentada, com pessoas desfocadas ao fundo
Oscar Isaac e o gato Ulisses em ‘Inside Llewyn Davis’ (//Reprodução)
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Desde um bar chamado “Portão de Chifre” — passagem que Penélope descreve em A Odisseia como obrigatória a todos os sonhos verdadeiros — até um gato chamado Ulisses, este outro drama dos irmãos Coen enfrenta de modo agridoce a ambição humana, motor que transformou Odisseu em herói grego. Na história, o aspirante a músico Llewyn (Oscar Isaac) faz o que pode para consagrar sua carreira musical, mas é desafiado por circunstâncias diversas e confrontado com a possibilidade de que jamais conquistará o que almeja.

Interestelar (2014)

Um homem e uma mulher, ambos em trajes espaciais brancos, se olham intensamente em um ambiente de nave espacial. O homem, à esquerda, tem cabelos castanhos e expressão séria. A mulher, à direita, tem cabelos curtos e escuros, com a mão do homem em seu ombro. Ambos usam emblemas da missão Endurance em seus ombros.
Matthew McConaughey e Anne Hathaway em ‘Interestelar’ (//Reprodução)

Mais de uma década antes de adaptar as palavras de Homero diretamente, Christopher Nolan criou sua própria epopeia audiovisual pelo espaço, na qual o astronauta Cooper (Matthew McConaughey) é recrutado para atravessar o universo e garantir a sobrevivência da humanidade em meio ao declínio ambiental. Com ajuda da teoria da relatividade, a história acaba cruzando décadas e provoca no protagonista uma determinação de voltar para casa que só é solucionada de modo sobrenatural — ainda que não por intermédio divino.

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