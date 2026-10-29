🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Cultura

Cinco filmes inéditos para assistir no Festival de Cinema Italiano no Brasil

Entre dramas, comédias e suspenses, 21ᵃ edição da mostra trará 14 produções originais aos cinemas brasileiros

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 16h03
Um homem idoso de óculos e cabelos brancos, vestindo camisa preta, mostra um papel a um menino de óculos e camisa verde, que está ajoelhado na cadeira, em uma mesa de madeira. Ao fundo, uma estante com livros.
Cena do filme 'Travessura', destaque do Festival de Cinema Italiano no Brasil (Festival de cinema italiano/Divulgação)
Continua após publicidade
Cinco filmes inéditos para assistir no Festival de Cinema Italiano no Brasil Priorize VEJA no Google

A partir da próxima quinta-feira, 5 de novembro, começa o Festival de Cinema Italiano no Brasil, que irá exibir 24 filmes gratuitamente em mais de 100 salas de cinemas ao redor do país. A 21a edição do evento conta com quatorze produções inéditas, recém-exibidas no Festival de Veneza, e dez clássicos, como A Doce Vida, Pão e Tulipas, Os Boas-Vidas e outros. Para além dos cinemas, grande parte da seleção também poderá ser assistida via plataformas de streaming. Neste ano, o tema da mostra é “Itália em Cena”, com destaque para as paisagens do território também enquanto elementos fundamentais da produção cinematográfica. Confira 5 longa inéditos:

Travessura (Scherzetto)

Com estreia no Festival de Veneza, o novo filme do premiado diretor Mario Martone é o principal destaque da mostra neste ano. Baseado na obra homônima de Domenico Starnone, o longa traz o veterano Toni Servillo no papel principal, ao lado do jovem Lorenzo Perrotta. A trama acompanha o conflito geracional vivido por um avô e seu neto pequeno e é quase inteiramente ambientada dentro de um apartamento com varanda na cidade de Nápoles. Acostumando com a solidão, o idoso se vê forçado a encarar os limites e fragilidades da infância durante o convívio intenso com o neto ao longo de alguns dias.

O Filho Desejado (I figli della scimmia)

Título mais premiado dentre os inéditos no Brasil, o filme de Tommaso Landucci estreou este ano na seção Orizzonti da 83ª Mostra Internacional de Cinema de Veneza, tendo sido laureado com os prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Ator, vencido por Riccardo Scamarcio. A história acompanha Dário, pai de uma criança com deficiência que acaba criando um forte vínculo com o sobrinho, filho adolescente de seu irmão. À medida que a relação se fortalece, o protagonista enxerga no rapaz o filho que gostaria de ter tido e passa a assumir o papel do “pai que poderia ter sido”, situação que gera um grande desequilíbrio e coloca em risco a própria família.

Continua após a publicidade

Baracoa

Fruto de uma co-produção entre Cuba e Itália, a obra é o primeiro longa de ficção do diretor cubano Luis Ernesto Doñas, que estreou no Festival de Taormina. O enredo do filme gira em torno da morte de Felipe, um revolucionário italiano naturalizado cubano, que leva seu filho, Pepe, e o médico Jimmi a uma viagem inesperada até a cidade costeira de Baracoa, no extremo leste de Cuba. Marcado por paisagens intensas, o trajeto de Havana até a província remota se revela uma jornada repleta de transformações, numa mistura entre drama, contrastes sociais e reconciliação.

Siga

A Vida é Assim (La Vita Va Così)

Inspirado em fatos reais, o filme é uma comédia dramática dirigida por Riccardo Milani, que teve sua estreia na 20ª edição do Festival de Cinema de Roma, no ano passado. A trama acompanha um pastor no sul da Sardenha que, às vésperas do novo milênio, se recusa a vender a última porção de terra na região para a construção de um resort de luxo, declinando ofertas milionárias de um grupo imobiliário. A decisão acaba dividindo moradores locais e o impasse se transforma em uma batalha pública e judicial entre a promessa de novos empregos e a perda da identidade local.

Continua após a publicidade

A Lição (La Lezione)

O longa segue uma advogada bem-sucedida, papel vivido pela italiana Matilda De Angelis, que acaba se envolvendo em um caso delicado ao defender um professor universitário acusado de violência sexual. Após vencer o processo, ela é procurada novamente pelo acusado, que busca retornar oficialmente à sala de aula, mas entra numa linha tênue entre paranoia e realidade ao perceber sinais estranhos que a fazem suspeitar que o ex-companheiro, condenado por perseguição, voltou a lhe rondar.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Cinema
Em Cartaz
Filme
Itália
Mostras de Cinema
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).