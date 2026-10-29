Cinco filmes inéditos para assistir no Festival de Cinema Italiano no Brasil

A partir da próxima quinta-feira, 5 de novembro, começa o Festival de Cinema Italiano no Brasil, que irá exibir 24 filmes gratuitamente em mais de 100 salas de cinemas ao redor do país. A 21a edição do evento conta com quatorze produções inéditas, recém-exibidas no Festival de Veneza, e dez clássicos, como A Doce Vida, Pão e Tulipas, Os Boas-Vidas e outros. Para além dos cinemas, grande parte da seleção também poderá ser assistida via plataformas de streaming. Neste ano, o tema da mostra é “Itália em Cena”, com destaque para as paisagens do território também enquanto elementos fundamentais da produção cinematográfica. Confira 5 longa inéditos:

Travessura (Scherzetto)

Com estreia no Festival de Veneza, o novo filme do premiado diretor Mario Martone é o principal destaque da mostra neste ano. Baseado na obra homônima de Domenico Starnone, o longa traz o veterano Toni Servillo no papel principal, ao lado do jovem Lorenzo Perrotta. A trama acompanha o conflito geracional vivido por um avô e seu neto pequeno e é quase inteiramente ambientada dentro de um apartamento com varanda na cidade de Nápoles. Acostumando com a solidão, o idoso se vê forçado a encarar os limites e fragilidades da infância durante o convívio intenso com o neto ao longo de alguns dias.

O Filho Desejado (I figli della scimmia)

Título mais premiado dentre os inéditos no Brasil, o filme de Tommaso Landucci estreou este ano na seção Orizzonti da 83ª Mostra Internacional de Cinema de Veneza, tendo sido laureado com os prêmios de Melhor Roteiro e Melhor Ator, vencido por Riccardo Scamarcio. A história acompanha Dário, pai de uma criança com deficiência que acaba criando um forte vínculo com o sobrinho, filho adolescente de seu irmão. À medida que a relação se fortalece, o protagonista enxerga no rapaz o filho que gostaria de ter tido e passa a assumir o papel do “pai que poderia ter sido”, situação que gera um grande desequilíbrio e coloca em risco a própria família.

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Baracoa

Fruto de uma co-produção entre Cuba e Itália, a obra é o primeiro longa de ficção do diretor cubano Luis Ernesto Doñas, que estreou no Festival de Taormina. O enredo do filme gira em torno da morte de Felipe, um revolucionário italiano naturalizado cubano, que leva seu filho, Pepe, e o médico Jimmi a uma viagem inesperada até a cidade costeira de Baracoa, no extremo leste de Cuba. Marcado por paisagens intensas, o trajeto de Havana até a província remota se revela uma jornada repleta de transformações, numa mistura entre drama, contrastes sociais e reconciliação.

A Vida é Assim (La Vita Va Così)

Inspirado em fatos reais, o filme é uma comédia dramática dirigida por Riccardo Milani, que teve sua estreia na 20ª edição do Festival de Cinema de Roma, no ano passado. A trama acompanha um pastor no sul da Sardenha que, às vésperas do novo milênio, se recusa a vender a última porção de terra na região para a construção de um resort de luxo, declinando ofertas milionárias de um grupo imobiliário. A decisão acaba dividindo moradores locais e o impasse se transforma em uma batalha pública e judicial entre a promessa de novos empregos e a perda da identidade local.

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A Lição (La Lezione)

O longa segue uma advogada bem-sucedida, papel vivido pela italiana Matilda De Angelis, que acaba se envolvendo em um caso delicado ao defender um professor universitário acusado de violência sexual. Após vencer o processo, ela é procurada novamente pelo acusado, que busca retornar oficialmente à sala de aula, mas entra numa linha tênue entre paranoia e realidade ao perceber sinais estranhos que a fazem suspeitar que o ex-companheiro, condenado por perseguição, voltou a lhe rondar.

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