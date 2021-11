Cinco boas apostas do Oscar 2022 para ver no cinema

Com a temporada de premiações de 2022 se aproximando, muitos filmes que são grandes apostas para o Oscar já estão chegando aos cinemas brasileiros. Muitos deles já passaram pelo circuito europeu de premiações – caso do Festival de Veneza, por exemplo – e foram bem recepcionados pela crítica especializada. Confira uma seleção de cinco bons filmes feita por VEJA que estão sendo cotados para a próxima edição do Oscar e que valem uma espiada nos cinemas:

Ataque dos Cães



Em exibição no Brasil antes de sua chegada a Netflix, na quarta-feira 1º de dezembro, o longa-metragem dirigido pela neozelandesa Jane Campion fez sua estreia no Festival de Veneza deste ano e já chamou a atenção pela atuação acachapante de Benedict Cumberbatch. A história acompanha os tormentos pessoais de Phil (Cumberbatch), fazendeiro recalcado que faz de tudo para esconder quem é, inclusive de si, e reage ao mundo com crueldade e arroubos homofóbicos. Baseado no livro homônimo escrito por Thomas Savage, Ataque dos Cães já arrebanhou prêmios em festivais pelos quais passou: melhor direção em Veneza e melhor ator, para Cumberbatch, em Toronto – e, desde já, o ator impõe-se como um dos favoritos ao Oscar.

Duna

Nova adaptação do clássico de 1965 escrito por Frank Herbert, Duna chamou a atenção pelos festivais internacionais graças ao primor visual. Comandando por Denis Villeneuve, o filme acompanha a trajetória de Paul Atreides (Timothée Chalamet) filho de um nobre lorde que comanda Arrakis, planeta hostil de onde é extraída a especiaria – substância poderosa e de valor imensurável que possibilita as viagens interplanetárias. Além das exibições no cinema, o longa também já está disponível na HBO Max.

Deserto Particular

O escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2022 é um intenso romance ambientado no sertão. Na trama de Deserto Particular, Daniel (Antonio Saboia) é um policial que comete um erro capaz de colocar sua carreira e sua honra em xeque. Sem mais nada a perder em Curitiba, ele decide ir atrás de uma mulher com quem se relaciona pela internet, e por quem está perdidamente apaixonado. O longa dirigido por Aly Muritiba foi a aposta da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para disputar uma vaga na categoria de melhor filme internacional.

A Crônica Francesa

A Crônica Francesa é uma bela carta der amor ao jornalismo. A narrativa compila histórias que giram em torno de uma revista americana à la The New Yorker, publicada em uma cidade fictícia da França no século XX. O longa, dirigido pelo aclamado diretor Wes Anderson, foi um dos indicados à Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano. O elenco está repleto de grandes veteranos do cinema, como Benicio Del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Anjelica Huston e Bill Murray, além de nomes recentes queridos pelo público como Elisabeth Moss, Timothée Chalamet e Saoirse Ronan. Difícil passar sem indicações ao Oscar.

Noite Passada em Soho

Aventura do diretor pop Edgar Write pelas produções de terror e suspense, Noite Passada em Soho acompanha a história de Eloise (Thomason McKenzie), uma jovem apaixonada pelos anos 1960 que vai para Londres estudar moda. Ao não se encaixar bem na capital, ela começa a ter “sonhos” que a transportam para sua década favorita e começa a acompanhar a vida de Sandy (Anya Taylor-Joy), uma aspirante a cantora que acaba se envolvendo em problemas aterrorizantes.