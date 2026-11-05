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Cultura

Cinco anos sem Marília Mendonça: cantora deixou músicas inéditas para uma década

Rainha da sofrência tem 349 composições registradas, segue entre as mais ouvidas do país e ganha cinebiografia em 2027

Por Lucas Almeida 5 nov 2026, 08h58
Marília Mendonça
Marília Mendonça (./Divulgação)
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Cinco anos sem Marília Mendonça: cantora deixou músicas inéditas para uma década Priorize VEJA no Google

A morte de Marília Mendonça completa cinco anos nesta quinta-feira, 5. A cantora morreu aos 26 anos, em 2021, na queda do avião que a levava de Goiânia para um show em Caratinga, em Minas Gerais. Sua obra nunca parou de circular.

Segundo Dona Ruth Moreira, mãe da artista, o material inédito deixado pela filha dá para alimentar lançamentos por mais de dez anos. Ela também contou recentemente que estão em negociação os direitos para um teatro musical sobre a trajetória da cantora.

O tamanho do acervo ajuda a explicar a afirmação. Levantamento do Ecad divulgado nesta semana aponta 349 obras musicais e 547 gravações cadastradas em nome de Marília. Até Você Voltar, Faça Ela Feliz e O Que Falta em Você Sou Eu estão entre as mais regravadas por outros artistas. Em julho, no dia em que faria 31 anos, a equipe lançou a inédita Tudo Vai Ficar Bem.

Os números seguem altos. Marília tem cerca de 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify, foi a artista mais ouvida da década no Brasil na plataforma e a primeira brasileira a passar de 10 bilhões de reproduções. No YouTube, o canal continua ganhando inscritos e já soma 27,7 milhões.

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Único herdeiro, Léo, filho de quase 7 anos com o cantor Murilo Huff, tem direito à totalidade dos bens. Em 2025, o advogado da família afirmou que o patrimônio havia triplicado desde a morte da cantora.

No audiovisual, o Prime Video lançou em outubro a série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco, dirigida por Susanna Lira. A mesma plataforma prepara a cinebiografia Marília, com a cantora Marina Versos no papel principal e direção de Dainara Toffoli. As filmagens terminaram em setembro, e a estreia está prevista para 2027.

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