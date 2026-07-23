Cinco anos após morte de Marília Mendonça, equipe lança música inédita
Faixa em homenagem ao aniversário da cantora já está disponível nas plataformas digitais
Em homenagem ao aniversário de Marília Mendonça, que completaria 31 anos na última quarta-feira, 22, a equipe da cantora lançou uma música inédita, emocionando os fãs. Com o nome ‘Tudo Vai Ficar Bem’, a faixa foi divulgada nas redes sociais da artista, que morreu há cinco anos em um trágico acidente de avião.
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