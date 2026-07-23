Cinco anos após morte de Marília Mendonça, equipe lança música inédita

Em homenagem ao aniversário de Marília Mendonça, que completaria 31 anos na última quarta-feira, 22, a equipe da cantora lançou uma música inédita, emocionando os fãs. Com o nome ‘Tudo Vai Ficar Bem’, a faixa foi divulgada nas redes sociais da artista, que morreu há cinco anos em um trágico acidente de avião.

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