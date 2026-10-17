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Cultura

Cinco anos após a morte, Marília Mendonça ganha série, filme e exposição; entenda o fascínio

Rainha da sofrência continua entre as artistas mais ouvidas do país 

Por Lucas Almeida 17 out 2026, 08h00 | Atualizado em 19 out 2026, 11h40
15/03/2019 Viçosa-MG - Crédito: Divulgação
NO TRONO - A cantora no palco: mais de 11 milhões de ouvintes mensais ainda hoje -  (Divulgação/.)
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Cinco anos após a morte, Marília Mendonça ganha série, filme e exposição; entenda o fascínio Priorize VEJA no Google

Toda canção de sofrência tem um destinatário. O de De Quem É a Culpa? é revelado na série documental Marília Mendonça: Sentimento Louco, que estreia no Prime Video nesta sexta-feira 16. A música foi inspirada em um romance relâmpago da cantora goiana com o fotógrafo e diretor artístico Flaney Gonzallez. “Acho que ela ficou com ele uma vez”, arrisca a amiga Maiara, dupla de Maraisa, em depoimento. O encontro durou bem menos que o sucesso da canção: a faixa de 2017 acumula mais de 830 milhões de reproduções entre o Spotify e o YouTube. Dirigida por Susanna Lira, a série de quatro episódios se debruça sobre um material inédito: são 530 000 imagens e 50 000 vídeos extraídos do celular e do computador de Marília, além de mensagens e áudios de WhatsApp. Somam-se a eles cerca de 100 entrevistas feitas com familiares, com destaque para a mãe da artista, Ruth Moreira, e para o ex-namorado e pai do filho dela, Murilo Huff, além de amigos e parceiros da indústria, como Zezé Di Camargo e Paula Fernandes.

Marina Versos interpreta Marília Mendonça em filme sobre a estrela
CINEMA - Marina Versos: atriz goiana interpreta a estrela em filme – (Divulgação/.)

Cinco anos após sua morte precoce, aos 26, em um acidente aéreo, a cantora e compositora é tema de vários projetos. Além da série, há uma exposição em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, o livro biográfico O Rastro da Rai­nha, da jornalista Carol Prado, que sai em novembro, e um filme de ficção, também do Prime, para 2027, com a atriz Marina Versos na pele de Marília. Para além de homenageá-la, esses títulos tentam entender o fascínio inesgotável que ela ainda provoca.

A habilidade poética, a voz empoderada e a maturidade precoce são algumas das razões que explicam tamanho sucesso. Ainda pequena, Marília dizia a Ruth: “Você é a mãe e eu sou o pai”. Aos 13, foi contratada como compositora por um escritório de Goiânia, e o salário de 3 000 reais passou a sustentar a família. Escrevia sobre dores da vida adulta antes de ser uma. Quando se lançou como cantora, inovou misturando o gênero ao brega e dando voz aos excluídos, como a outra, em Amante Não Tem Lar, e a garota de programa de Troca de Calçada. “Marília mudou o eu lírico do sertanejo”, resume a diretora Susanna Lira. Quase nenhum entrevistado consegue falar dela sem um nó na garganta. Para o público, ela jamais foi esquecida. Marília continua entre as mais ouvidas do Brasil. No Spotify, soma hoje 11,7 milhões de ouvintes mensais.

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instalação da exposição de Marília Mendonça no MIS.
SENTIMENTO LOUCO - Exposição no MIS: roupas, violões e objetos pessoais geram filas no museu – (MIS/Divulgação)

Com a família acompanhando tudo de perto, havia o receio de que a narrativa chapa-branca dominasse a série do Prime Video. O documentário, porém, não esconde a personalidade forte da estrela. Marília viveu intensamente: bebia, fumava, era baladeira, se apaixonava fácil e brigava com frequência. “Ninguém chega nesse lugar aos 26 anos sem colocar o pé na porta o tempo todo”, afirma Susanna Lira. A rainha da sofrência segue imbatível.

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Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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