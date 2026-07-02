Cinara é enganada: confira resumo de Coração Acelerado nesta quinta, 2
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 142 – quinta-feira, 2
Agrado se entende com Eduarda, decidem viajar juntas. Ronei e Zilá enganam Cinara para conseguir o livro de ervas de Nora. Ronei desconfia de Osmar. Zilá prepara a sabotagem da participação do Zuzanete no festival de sucos. João Raul convida Irene para um jantar, a fim de reaproximá-la de Walmir. Cláudio pede ajuda a Rosinha para fazer o jantar de Irene e Walmir. Gael e Naiane ficam juntos novamente. Alaorzinho apoia Janete, que prepara o bar para o festival. Irene e Walmir se beijam. Agrado convoca Leandro para uma conversa com ela e Eduarda.