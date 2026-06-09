Cinara ameaça Bara: confira resumo de Coração Acelerado nesta terça, 9
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 127 – terça-feira, 9
Ronei afirma a Agrado e Eduarda que é sócio de Blake e, portanto, é o verdadeiro empresário das duas. Alaorzinho desabafa com Malvino sobre a raiva que sente de Ronei. João Raul acredita que Agrado mentiu para ele sobre a parceria com Ronei. Zilá confronta Ronei sobre Agrado e Eduarda. Cinara ameaça Bara. Naiane não gosta quando Ana Castela aparece em sua casa ao lado de Gael. Palhares come o prato preparado por Cinara com as ervas de Nora, e os dois acabam se beijando. João Raul arma uma festa em sua mansão, e Naiane enfrenta o rapaz.