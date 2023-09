Tempestade no deserto isola público do festival Burning Man, nos EUA

Milhares de pessoas que participam do festival Burning Man, em uma região de deserto no estado de Nevada, nos Estados Unidos, estão presas no evento após uma tempestade deixar o deserto cheio de lama durante o sábado, dia 2, causando a suspensão do evento. A orientação da organização é que as pessoas estoquem água, comida e combustíveis até que consigam sair em segurança da área.

O festival é conhecido por atrair multidões anualmente, entre eles celebridades, empreendedores do Vale do Silício e magnatas. Anualmente, a organização ergue uma cidade temporária em uma área do deserto em Black Rock. “La playa”, como é conhecida, recebe mais de 60 mil pessoas todos os anos e fica a três horas de carro do aeroporto mais próximo, que fica a mais de 160 quilômetros de distância, em Reno. No último comunicado divulgado pela organização, às 19h do horário local (23h do horário de Brasília), há a recomendação de não andar a noite. A organização afirmou que irá disponibilizar ônibus até o aeroporto, porém, o serviço só seria iniciado 24h depois do comunicado, ou seja, na noite deste domingo, 3. O festival, que existe desde a década de 1980, se autodenomina um “movimento comunitário e cultural global” que tem como premissa princípios contraculturais, como a autoexpressão radical. Na penúltima noite, há a queima de uma estátua de madeira no formato de um homem, atração que dá nome ao evento. Porém, neste ano, a atração, como todas as outras foi suspensa. “As chuvas nas últimas 24 horas criaram uma situação que exige a interrupção total do movimento de veículos “, disse a agência de governo que gerencia a região onde o evento ocorre. Mais chuva é esperada nos próximos dias, e as condições não devem melhorar para permitir o trânsito de veículos. O festival, que começou no dia 27 de agosto, tinha programação até segunda-feira, 4 de setembro. Continua após a publicidade https://twitter.com/phil_lewis_/status/1698065949155344706?s=46&t=8H3FDbkvfJkXNtBv_SrGPg