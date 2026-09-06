Chuva faz público esquecer celular e vibrar com show como nos velhos tempos do Rock in Rio

A forte chuva que caiu na noite deste domingo, 6, no Rio de Janeiro, levou o público a adotar uma cena que há muito não se via: assistir a um show sem transformar cada momento em registro de celular. Durante a apresentação do Black Eyed Peas, penúltima atração do Palco Mundo no terceiro dia de Rock in Rio, a plateia se entregou à música, dançou e vibrou do início ao fim, sem a preocupação de manter o aparelho erguido para registrar tudo. Sob a chuva, as pessoas puderam repensar que é possível se divertir fora das redes sociais.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)