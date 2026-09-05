Chuva causa perrengue entre metaleiros no Rock in Rio

Segundo dia de Rock in Rio, neste sábado, 5, é sob muita chuva na Cidade do Rock. Justamente com bandas que apresentam a essência dos metaleiros, a capa de chuva precisou virar acessório obrigatório a quem vestiu preto para se divertir. Muitas poças d’águas foram formadas no gramado e no asfalto do local, além de complicações no entorno para a chegada do público.

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