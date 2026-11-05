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Cultura

“Chucky tem uma filha trans”, diz criador após Nicki Minaj usar boneco em post republicano

Don Mancini criticou a associação do personagem ao movimento de Donald Trump e rebateu a rapper com uma imagem de cabelos azuis

Por Ana Rita Fernandes 5 nov 2026, 18h45 | Atualizado em 5 nov 2026, 19h15
Boneco Chucky com cabelo ruivo, olhos azuis e sardas, sorrindo. Ele veste uma camiseta listrada vermelha e azul, macacão jeans e um broche I VOTED no peito. Ao lado, uma cabeça de boneca loira e um coelho de pelúcia cinza.
Post de Don Mancini, criador de Chucky. (X/Reprodução)
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“Chucky tem uma filha trans”, diz criador após Nicki Minaj usar boneco em post republicano Priorize VEJA no Google

Don Mancini, criador de Chucky, contestou a associação do boneco ao discurso republicano de Nicki Minaj nas redes sociais. Na terça-feira, 3, a rapper publicou nas redes sociais uma imagem aparentemente criada por inteligência artificial em que o personagem de terror aparece usando um terno rosa e um broche com a frase “Vote Red”, em referência ao Partido Republicano dos Estados Unidos. Mancini respondeu à publicação com uma provocação em letras maiúsculas: “IMPOSTORA”.

Em outra postagem, o cineasta fez questão de deixar clara a posição política que atribui ao personagem. “Chucky tem uma filha trans. Chucky protege as bonecas. Chucky é contra o ICE”, escreveu, em referência ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.

Na sequência, completou: “Uma onda azul está chegando, tão azul quanto os meus malditos olhos!”, em alusão ao Partido Democrata. Mancini também publicou uma foto de um boneco com os cabelos azuis, em vez dos tradicionais fios ruivos de Chucky, e ironizou o uso de inteligência artificial por Minaj: “Que pena, Nicki! Nada de IA, aliás!”.

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A aproximação da rapper com o universo de Chucky não é inédita. Em janeiro, ela já havia usado uma imagem do boneco para atacar o jornalista Don Lemon, após a cobertura feita por ele de protestos contra operações do ICE. Nos últimos meses, Minaj também passou a demonstrar publicamente apoio a Donald Trump e a seu movimento político, o MAGA (Make America Great Again). 

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Criado por Mancini em 1988, no filme Brinquedo Assassino, Chucky ganhou uma série própria, exibida entre 2021 e 2024, com três temporadas. A produção também explorou a identidade de gênero de seu filho, Glen, que se descobre transgênero e passa a se chamar Glenda, personagem apresentado no filme O Filho de Chucky (2004). Em um dos primeiros episódios da série, o próprio boneco afirma: “Eu tenho um filho queer”.

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