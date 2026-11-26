Christiane Torloni, 69, compartilhou, nesta terça-feira, 24, sua evolução no surfe. A atriz publicou um vídeo em que aparece pegando ondas no Surfland Brasil, complexo com piscina de ondas artificiais em Garopaba, no litoral de Santa Catarina. “Tudo seguro, uns professores queridos, ondas controladas e Chriszinha com esse sorriso de menina feliz”, disse a artista.

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A veterana começou a praticar o esporte em junho deste ano, em Santos, no litoral paulista, realizando um sonho de infância. Antes disso, já havia se aventurado no stand-up paddle. A publicação recebeu elogios de colegas de profissão, entre elas Regiane Alves, Maria Padilha, Adriana Birolli e Astrid Fontenelle.