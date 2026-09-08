Chris Rock quebra silêncio sobre tapa de Will Smith no Oscar: “Gostaria que não tivesse acontecido”

Chris Rock comentou publicamente pela primeira vez sobre o tapa que recebeu de Will Smith durante a cerimônia do Oscar de 2022. Em entrevista à revista Variety, divulgada nesta terça-feira, 8, o comediante refletiu sobre o episódio ao falar sobre seu novo filme, Misty Green, que dirigiu e que será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto deste ano.

Questionado sobre a agressão, Rock afirmou que gostaria que o episódio não tivesse acontecido, mas evitou prolongar o assunto para não tirar o foco do longa. “Eu gostaria que nada tivesse acontecido”, declarou. Em seguida, relativizou a repercussão do caso ao dizer que “ter um dia ruim não é a coisa mais importante do mundo”.

“É um mundo louco. A gente passa por moradores de rua. Tem todo tipo de merda acontecendo agora. Eu ter um dia ruim não é a coisa mais importante do mundo”, afirmou.

O tapa no Oscar

A agressão aconteceu durante a cerimônia do Oscar de 2022, após Rock fazer uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia. Smith subiu ao palco e deu um tapa no rosto do comediante. Em seguida, gritou duas vezes para que Rock não mencionasse o nome de sua esposa.

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O episódio provocou constrangimento entre os convidados e rapidamente repercutiu nas redes sociais. Minutos depois, Smith recebeu o Oscar de Melhor Ator por King Richard e pediu desculpas à Academia e aos demais indicados durante seu discurso, sem mencionar diretamente Rock.

Na ocasião, o comediante decidiu não prestar queixa contra o ator. Após o episódio, a Academia também publicou um comunicado condenando qualquer forma de violência durante a cerimônia. Smith, então, ficou banido do Oscar por dez anos.

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