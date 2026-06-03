Chinua pressiona Dumi: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta quarta, 3
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 69 – quarta-feira, 3
Akin insinua que Dumi pode estar traindo a princesa Alika ao se envolver com Kênia. Manoel repreende Mirinho e dá o dinheiro faltante a Tonho. Ana Maria confidencia a Caetana sobre o beijo em Manoel. Alika descobre as novas atrocidades cometidas por Jendal em Batanga. Carrapato comemora ao perceber que Belmira está se aproximando dele. Fátima e Miguel notam que Salma trata Fuad com desprezo. Chinua pressiona Dumi a esquecer Kênia. Mirinho parabeniza Vera/Niara pela inauguração da escola, e Tonho se incomoda. Chinua anuncia a Jendal que o rei de Batanga está sendo acusado pelos ingleses de assassinar Robert.