Chico Pinheiro atualiza estado de saúde durante tratamento contra o câncer

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Quatro meses após o diagnóstico de câncer no intestino, Chico Pinheiro atualizou seu estado de saúde. O ex-âncora da Globo informou que passou por duas cirurgias e está na 11ª semana de quimioterapia para se livrar da doença, tranquilizando os fãs e elogiando o atendimento médico no Hospital do Coração.

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Cerca de quatro meses depois de revelar o diagnóstico de câncer no intestino, Chico Pinheiro atualizou seu estado de saúde. O ex-âncora do Bom Dia Brasil, da Globo, explicou, em uma publicação nas redes sociais, como está o tratamento. “Duas cirurgias depois, são 12 semanas de quimioterapia, esta é a 11ª, para me livrar do câncer”, afirmou.

No vídeo, o apresentador tranquilizou os seguidores e disse que em breve estará recuperado. Também elogiou o atendimento que vem recebendo no Hospital do Coração, no Rio de Janeiro. “Vou sair daqui capaz de farmar aura”, brincou, fazendo referência a uma expressão popular entre os jovens.

Chico ainda aproveitou para defender o SUS. “Vamos sair melhor ainda depois das eleições, porque a qualidade do tratamento aqui tem que ser assim para todo mundo, graças ao Sistema Único de Saúde”, declarou. Na legenda, resgatou uma de suas frases mais conhecidas na televisão: “Grazadeus, hoje é sexta-feira”.

O apresentador revelou o diagnóstico em maio, em um desabafo feito durante uma entrevista com Zeca Baleiro. “Passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia, e três dias depois ia para casa. Por robótica. Só que teve uma complicação posterior. Que eu saiba, não é culpa de nenhum médico. Realmente teve uma aderência intestinal e teve que abrir e operar. E passei uns belos dias na UTI. E a coisa mais presente na minha cabeça era você cantando. Ouvi você cantar uma música todo o tempo. Ouvia e chorava. Não era chorar de medo nem de nada, não. Era de perceber as pessoas que, na correria, você não vê, né? “, disse na ocasião.

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